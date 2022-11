Nouvelle soirée de football amateur ce samedi avec au programme la RAAL, Visé, les Francs Borains et l'Olympic en Nationale 1. En D2, l'Union Namur va défier Tubize/Braine pendant que Meux accueillera Ganshoren. En D3, Aische et Couvin seront en action. Dans l'autre série, Rochefort recevra Givry et La Calamine aura la visite de Huy.