Pierre Locht, le team manager devenu CEO du Standard

À l’époque où Pierre Locht fait acte de candidature, sans trop y croire et alors qu’il est encore aux études, le Standard a changé de propriétaire, en juin. Roland Duchâtelet a pris la présidence et des changements sont attendus. Locht, qui étudie le droit à l’Université de Louvain, supporter rouche et footballeur amateur à ses heures, est reçu par Pierre François, avec l’envie d’intégrer le service juridique du club liégeois.

"On était une structure de 25 personnes, hors secteur sportif, se rappelle Pierre François. J’assumais la fonction juridique (NdlR : il est avocat), et j’ai dit en boutade à Pierre (Locht) : 'En gros, vous voulez que je vous donne une partie de mon boulot !' Plus sérieusement, je lui ai proposé un autre job, celui de team manager. C’est intensif et non-stop, mais c’est la meilleure porte d’entrée pour tout connaître dans un club.”





Jean-Christophe Bury est alors le team manager, sur le départ. Pierre Locht accepte la proposition du Standard, et dit à ses parents qu’il essaiera un an, puis verra ce que ça donne. Il restera finalement team manager pendant quatre ans. Très à l’écoute, consciencieux, il est un confident pour les joueurs, et un relais utile pour Pierre François afin de connaître l’ambiance du vestiaire.

Reginal Goreux, alors joueur, se rappelle. "On avait le même âge plus ou moins, lui et moi. Il a été directement intégré, et apprécié du groupe. Il y a bien eu des blagues de joueurs, comme lui retourner son bureau, mais il y a toujours eu une très bonne entente, et de la confiance."

Avant d'être CEO, Pierre Locht a été le team manager du Standard, ici avec Mémé Tchite en novembre 2011.

Le nouveau team manager s’occupe de tout, pour les joueurs, pour les déplacements, pour les relations avec les médias. Il découvre un nouveau monde, loin des bouquins de droit. Il découvre les déplacements européens, aussi, avec leurs difficultés. Certains, à Poltava par exemple, sont un peu plus animés, mais il apprend vite, et bien, et ne commet pas deux fois la même erreur.

Roland Duchâtelet, son premier président, se rappelle "d’un gars super correct, intelligent et intègre". Cette notion d’intégrité revient souvent parmi les témoignages recueillis pour présenter un jeune homme de 34 ans "réfléchi, mais pas timide" (Duchâtelet), "ambitieux sous son air débonnaire" (Bruno Venanzi), mais qui peut aussi être "bagarreur sans être fonceur" quand il s’agit de défendre une cause, selon Gregory Ernes, qui a été l’avocat du Standard.





Car Pierre Locht, tout en étant team manager, a repris les dossiers juridiques du Standard, après le départ de Pierre François, à l’été 2012. À l’époque, le club liégeois est souvent convoqué à l’Avenue Houba de Strooper, siège de l’Union belge, pour des procédures disciplinaires. Au point que la blague, à l’époque, est de lui demander s’il ne serait pas plus simple qu’il prenne un appartement à Bruxelles pour s’éviter les trajets.

Devant les comités disciplinaires, il est parfois accompagné de Gregory Ernes, qui aurait aimé l’engager. "Il a fait un stage de fin d’année chez nous, explique l’avocat, ancien associé de Luc Misson. Son profil était intéressant, et on y a un peu pensé. Mais il a choisi le Standard."

Avec Gregory Ernes, Pierre Locht a souvent défendu le Standard devant les instances disciplinaires.

Et le travail n’a pas manqué. "Il y a eu quelques dossiers complexes, comme Carcela-Ruytinx, les débordements après Standard – Zulte Waregem (septembre 2014) ou Charleroi – Standard (décembre 2016), une rupture de contrat (Kanu). Pierre a acquis beaucoup d’expérience, à cette époque, quand le club était sous pression. Mais il a toujours gardé une qualité essentielle, qui lui sert peut-être encore comme CEO : il est pragmatique. Il va droit au but, sans trop de considération théorique. Et il sait apporter des solutions."

Décrit comme un diplomate mais aussi un passionné – "dans une tribune, pendant un match, il sait donner de la voix", souffle un intervenant – Pierre Locht est surtout un homme de dossiers. Quand il a pris la présidence du Standard, Bruno Venanzi a rapidement perçu le potentiel de celui qu’il a nommé comme directeur juridique à temps plein.

Licencié en droit, et après des cours du soir à HEC (École de gestion de l’université de Liège) qu’il a suivis pendant qu’il était team manager au Standard, Pierre Locht s’est encore spécialisé dans le management du football, au travers d’une formation à Limoges, sous l’égide de l’UEFA. Les séminaires qu’il a suivis lui ont permis de se constituer un carnet d’adresses, via ses voyages, et d’investir pour le futur.

Le futur, c’est aussi l’académie du Standard, dont il sera le directeur, de 2018 jusqu’à la saison passée. Bruno Venanzi lui avait d’abord demandé d’établir un audit. Il en est finalement devenu le responsable, et c’est lui qui a notamment noué les contacts avec la fédération chinoise de football dans le cadre d’un partenariat pour l’académie.





Reginal Goreux, après l’avoir côtoyé comme joueur, a retrouvé Locht dans les bureaux de l’académie. "Une collaboration réussie", assure l’ancien arrière droit, qui décrit l’actuel CEO comme un homme de projets. "Il a 800 000 trucs à la minute en tête." Ses interlocuteurs peuvent en effet être parfois surpris par une attitude un peu distante, ou un air peu attentif. "Il l’est. Mais il pense déjà au projet suivant", glisse-t-on à Sclessin, où il est donc désormais le référent de 777 Partners.

Les nouveaux propriétaires, lors des premières discussions, ont rapidement pris en considération les qualités de Locht, courtisé un temps par le Club Bruges. "Ils disaient souvent 'good guy, good guy', en parlant de lui. Et ils ne disaient pas ça de tout le monde", dit un interlocuteur. Rapidement, l’idée de lui confier le poste de CEO, dans un premier temps intérimaire, arrive donc sur la table. Bruno Venanzi conforte les propriétaires américains dans leur choix.





Le président, sur le départ, a vu la manière dont a évolué le juriste de formation, passé par tous les étages du club, et qui a gagné en assurance dans le relationnel et pour négocier des contrats, ou écouter les joueurs. S’il admet n’être pas toujours à l’aise dans le côté représentation, et pour serrer des mains, le CEO pourra compter sur le soutien de Jean-Michel Javaux, qui a intégré le conseil d’administration du club récemment.

Sous l’impulsion de Bruno Venanzi, que le CEO du Standard rencontre encore à l’occasion, le bourgmestre d’Amay a accepté de monter dans le train rouche, après une première approche plutôt tiède l’été passé. Cette arrivée, validée par Locht, lui permet de rester concentré sur ses dossiers et de faire évoluer, encore, le club.

Avec Fergal Harkin, le directeur sportif, le CEO doit donner une nouvelle impulsion au club. ©Belga

Olivier Smeets, l’attaché de presse du Standard, explique, lui, l’évolution de celui qu’il côtoie depuis plus de onze ans au club. "Ce n’était pas une surprise de le voir être désigné comme CEO puisqu’il avait les compétences juridiques, linguistiques et il connaissait le club de l’intérieur." Au quotidien, le travail a aussi évolué pour les équipes administratives.

Les réunions sont plus nombreuses, avec les propriétaires américains d’abord, avec qui Pierre Locht échange en visioconférence au moins une fois par semaine, mais aussi dans les différents départements, administratif et sportif. "Pierre a installé une méthodologie claire, pour assurer un suivi. On se voit beaucoup plus, avec un comité de direction, les groupes opérationnel et sportif." Il a voulu, aussi, reconnecter tout le monde. C’est ainsi qu’une fois par mois, à son initiative, des activités sont organisées : un barbecue, un lunch dans une brasserie de la région.

À terme, il aimerait rassembler tout le personnel du club sur un même site.

Son idée, à terme, est d’ailleurs de rassembler tout le monde sur le même site, au Sart-Tilman, pour que la centaine de personnes qui travaillent pour le Standard, se voie plus. "Avant, quand j’étais joueur, on passait plus souvent par les bureaux à Sclessin, explique Goreux. Cela s’était perdu avec l’arrivée de Duchâtelet. Mais c’est un élément important, de savoir que tout le monde est connecté et considéré."

Le jour de la présentation de Ronny Deila, Pierre Locht avait rassemblé le personnel, avec le groupe sportif, pour une prise de parole. L’idée était d’expliquer la nécessité de retisser des liens dans un club en difficulté.

Près de sept mois après sa prise de fonction, la situation sportive est meilleure, l’équilibre financier doit encore être travaillé, mais l’ambiance est moins pesante. Finalement, cette candidature déposée sur le bureau de Pierre François, “pour le fun”, n’était pas une si mauvaise idée.