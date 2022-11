Wout Faes au Mondial, la belle histoire continue

Le défenseur avait disputé 77 minutes contre Newport County en Coupe de la Ligue anglaise, mardi. Il avait encore tenu son rang, mais ce n’est pas ce dernier match qui a fait basculer la réflexion de Roberto Martinez.

Le sélectionneur l’a expliqué, lors de la conférence de presse qui a suivi l’annonce de la liste : "Wout a dû digérer son transfert (de Reims à Leicester, fin août), mais les progrès qu’il a réalisés, ces six dernières semaines, ont été impressionnants. Il a plus progressé en six semaines que certains joueurs en une saison."

Son dernier match contre Everton, en Premier League, avait encore été réussi, et l’ancien Anderlechtois espérait secrètement être repris parmi les 26 élus. "Ce serait une déception si je n’y suis pas", avait-il confié il y a quelques jours. Il est un homme heureux, depuis jeudi midi, mais il reste raisonnable, déjà tourné vers ce qu’il peut travailler pour se faire une place.

Car le parcours de cet amateur de lecture n’est pas linéaire, plutôt progressif. Jeune talent non conservé par Anderlecht, il avait dû passer par des prêts aux Pays-Bas, à Heerenveen et à l’Excelsior Rotterdam, pour obtenir un peu de temps de jeu.

Il avait dû quitter la capitale, pour rejoindre la mer, et Ostende, surtout, pour se frotter au haut niveau belge, malgré une réputation flatteuse qui le précédait. A la Côte, il a appris le métier pendant deux saisons, et au terme de la première campagne il aurait pu déjà partir en Russie, pour un salaire important.

"On s’est posé avec lui, à ce moment-là, et on lui a demandé quel était son rêve, explique-t-on dans son entourage. Il nous a répondu qu’il voulait progresser tranquillement, y aller étape par étape." Le projet est de rester à Ostende, même si la saison est difficile et que le club se bat pour ne pas descendre.

Mais il parviendra à sortir du lot, pour obtenir un transfert à Reims, où il a fait l’unanimité pendant deux ans. "Je ne le connaissais pas bien quand il est arrivé, et j’ai découvert un super talent", explique Thomas Foket, qui n’a pas manqué d’envoyer un message de félicitations à son ancien équipier.

Cinq minutes contre la Pologne, avant le grand saut pour le Mondial

Foket a vu la progression d’un défenseur "très à l’aise balle au pied, costaud dans les duels, et capable de prendre un rôle de patron dans un vestiaire". L’arrière droit était étonné du peu de considération dont Faes bénéficiait en Belgique. "Il y avait toujours un doute, le concernant, et je ne comprenais pas trop."

Repris pour la première fois en sélection il y a quasiment un an, il n’a joué que cinq minutes sous le maillot national, pour finir le match contre la Pologne, en Ligue des Nations, en juin. Il n’avait pas joué en septembre, contre le pays de Galles puis aux Pays-Bas, voyant passer Zeno Debast devant lui.

Roberto Martinez, qui s’était entretenu avec lui entre les deux matchs, voulait lui laisser un peu plus de temps, pour qu’il digère son transfert à Leicester, intervenu en fin d’été. Quand il a débarqué en Angleterre, Faes n’a pourtant pas mis trop de temps à trouver son rythme.





Il s’est installé, dans l’axe de la défense, comme un des patrons, et a su compenser le départ de Wesley Fofana, ce qui n’était pas une mince affaire, sur le papier. Avec ses qualités, et sa rigueur, Leicester, après un début de championnat compliqué, a fini cinq matchs sur huit sans encaisser. Faes doit bien y être pour quelque chose.

"Il était prêt pour partir, assure Foket. Il n’avait pas besoin d’une année de plus, et l’objectif de la Coupe du monde était peut-être dans un coin de sa tête." Au Qatar, Wout Faes n’ira pas pêcher, un de ses hobbies, qu’il partage avec son père et son oncle quand il revient en Belgique. Il va plutôt enfiler son bleu de travail, et se rendre disponible. Avec le calme qui le caractérise, mais pas sans ambition.