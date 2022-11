Deila: "Notre première période a été très mauvaise"

Demandant plus de cohésion collective à son équipe, l'entraîneur norvégien n'a pas effectué de changement à la pause, comme il a déjà pu le faire lors de certains matchs de championnat. "Il n'y avait pas l'un ou l'autre joueur moins bon, c'était toute l'équipe", assure Deila, satisfait de la deuxième période de son équipe. "On a créé plus d'occasions, on a été plus agressif, même si on est resté exposé à un contre. Heureusement, ils n'en ont pas profité."

Le plus important était de gagner, et Deila n'a pas manqué de le souligner, tout en rappelant: "C'est un bon apprentissage, ce genre de match. On doit rester calme, mais on doit aussi être au niveau."