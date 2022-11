A Genk, Charleroi est contraint à l’exploit

1. Stopper le rouleau compresseur

En battant Malines la semaine dernière, Genk a signé sa quatorzième victoire de la saison et la huitième consécutive. Un record dans l’histoire du club qui en dit long sur l’état de forme dans lequel se trouve l’équipe de Wouter Vrancken, qui renferme sans surprise à la fois la meilleure attaque (39 buts marqués) et la meilleure défense (14 buts encaissés) du championnat.

"Genk domine le championnat à tous les niveaux, a admis Frank Defays. On sent que c’est une équipe qui est au point. À la fois au niveau physique, technique, et même mental. On l’a d’ailleurs vu au dernier match lors duquel, même à dix contre onze, ils se sont entraidés pour franchir le cap de Malines."

Certes, le Sporting a retrouvé de la confiance et le sourire en tenant le choc face à l’Antwerp il y a une petite semaine au Mambourg (1-0), mais le déplacement à Genk s’annonce plus redoutable encore. Sans Coupe d’Europe dans les pattes, l’effectif limbourgeois ne se disperse pas et est en mission, cette saison en Pro League. Il peut compter sur le réveil d’éléments déterminants comme Paintsil et Onuachu, l’éclosion du talentueux milieu de terrain El Khannouss – suspendu ce vendredi – ou encore l’explosion tant attendue de Mike Trésor. Le tout en se basant sur une colonne vertébrale qui n’a pratiquement pas bougé, et une défense solide.

Charleroi peut cependant se raccrocher à l’idée que, contrairement à la saison passée, il semble mieux résister aux ténors du championnat comme en témoignent sa courte défaite sur l’Union SG (1-0), mais surtout ses victoires, certes poussives, face à Gand (2-1) et à Anderlecht (0-1).

2. Vaincre le signe indien

Le déplacement à la Cegeka Arena réussit très peu à Charleroi. Depuis sa remontée en première division, le Sporting n’y a gagné que deux fois en quatorze matchs toutes compétitions confondues. La dernière victoire remonte au 19 août 2017 grâce à un autobut de Sander Berg (0-1). La précédente date de décembre 2013 quand Pollet (2x) et Milicevic avaient puni Limbourgeois (0-3). Que cela semble loin.

Plus récemment – et plus douloureux –, Charleroi reste sur six défaites consécutives à Genk avec 17 buts encaissés.

Mais Frank Defays ne va pas dévier de sa ligne de conduite, ce vendredi soir. "On doit garder la même optique. On a remporté le premier combat et on entame le deuxième. Dans notre situation, on se pose tous des questions et c’est vrai qu’il y a eu une certaine délivrance, un soulagement, après la victoire de dimanche. On a pu en profiter un peu mais on s’est vite remis au travail", a expliqué Defays, qui a déjà gagné une fois à Genk… en février 2000 (1-2).

3. Compenser l’absence de Nkuba

Après Zorgane et Ilaimaharitra, c’est au tour de Nkuba de purger sa suspension. L’ailier carolo a reçu sa cinquième carte jaune – tout à fait évitable ! – la semaine passée contre l’Antwerp. C’est une tuile pour Defays tant l’international U21 a pris une place majeure sur l’échiquier carolo ces derniers mois. Par sa vitesse, ses efforts répétés, ses actions décisives (1 but, 4 assists) mais aussi son assiduité défensive. "L’évolution de Ken est évidemment très positive. Il a beaucoup travaillé pour revenir après sa grave blessure et il s’est servi de cette période difficile pour aujourd’hui être en confiance et libéré, a commenté l’ancien adjoint. Au club, on a toujours senti qu’il avait le potentiel pour réussir. C’est un garçon très mature pour son âge."

À moins d’un improbable changement de système, il sera remplacé poste pour poste par Jackson Tchatchoua sur l’aile droite. "C’est un profil quasiment semblable, très rapide, et on le mettra en confiance pour qu’il soit prêt, lui aussi, à délivrer des assists… ou à marquer des buts (sourire)." Pour forger un exploit.