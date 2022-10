L’adaptation d’Augustin Rigo du côté d’Andenne se passe très bien, merci pour lui. Arrivé cet été en provenance de Fize, club où il n’a jamais réellement reçu sa chance sur la durée, l’immense attaquant tourne à plein régime en P1 namuroise.

Face à Evelette, le jeune attaquant n’a pas fait que de disputer la rencontre avec deux côtes cassées, ça serait trop simple pour lui. Il s’est permis le luxe d’inscrire un doublé salvateur pour son équipe, qui s’est imposée 3-1 et respire un peu en bas de classement.

2.Un dimanche pourri à Namur

Battu 2-1 à Ganshoren suite à un autogoal gag en fin de partie via l’infortuné Vander Cammen, l’Union Namur a vécu un dimanche noir.

En effet, suite à des divergences d’opinion, le club a mis fin à sa collaboration avec Olivier Defresne… qui s’est quand même rendu à Ganshoren et était présent sur le banc malgré son éviction.

3.Un attaquant détourne un penalty

Malgré la défaite, Goury gardera un bon souvenir de ce Meix-Givry. À 2-1, son portier Rehak se fait exclure pour une faute dans le rectangle. La double peine est appliquée et l’avant-centre doit prendre les gants.

Oui mais voilà, devant plus de 200 personnes, l’avant, reconverti comme gardien le temps de 10 minutes, va réussir à stopper le penalty. Malheureusement pour lui, cela ne changera rien dans le résultat final de la partie.

4.Un duel et deux joueurs à l’hôpital

On jouait la 86e minute lorsque lors d’un duel aérien entre le défenseur olnois Jérémy Bonaventure et le gardien d’Oupeye Jérémy Di Nicolo, les deux joueurs se télescopent. Less deux joueurs ont été transportés en ambulance (consciants) mais la rencontre n’a finalement jamais redémarré, l’arbitre préférant y mettre un terme voyant la gravité éventuelle de la blessure.

5.Facile vainqueur à 11 contre 9

Réduit à dix à la demi-heure et même à neuf à la 53e, Mormont n’aura finalement jamais tremblé en D3 ACFF contre Raeren. Mieux même pour les partenaires de Dardenne, les Mormontois se sont permis en fin de rencontre de doubler la mise sur penalty.

Du côté de Raeren, il va falloir commencer à s’entrainer à trouver des espaces pour le coup...

6.Vers un forfait général

Le match entre Ronveau et Ottignies B n’a ressemblé à rien. Battus 10-0, les visiteurs sont arrivés à sept, puis à dix du côté de Chaumont et sans la moindre vareuse. "On se sent abandonnés, on va d’ailleurs déclarer forfait général, soupire Hicham El Hiani."

7.Arrêt du match pour calmer les ardeurs

En troisième provinciale liégeoise, Bryan Bawin a pris la bonne décision en arrêtant temporairement la rencontre opposant Oreye à Strée. Après des échauffourées, le KO régnait sur le terrain et la meilleure décision a été de stopper tout une dizaine de minutes. Le score final est de 1-3 pour le leader stratois.

8.Wala Sock devient arbitre

À 28 ans, l’actuel joueur du RC Hades, en D2 VFV, Étienne Wala Sock est peut-être notre futur dans l’arbitrage. L’homme a arbitré la rencontre en quatrième provinciale entre Wasseiges B et Fize B... et cela s’est plutôt bien passé. Passé par Solières, Visé ou encore l’Olympic Charleroi, le milieu de terrain s’y connait en matière de football et a une bonne psychologie selon les deux entraineurs sur place.