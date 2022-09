Alors que les vingt-deux acteurs viennent à peine de reprendre le match après la mi-temps, un chien fait son intervention sur le terrain. Et là, c’est la pagaille. Visiblement très à l’aise sur le terrain et doté d’une pointe de vitesse à faire rougir certains défenseurs de notre Jupiler Pro League, le chien ne veut plus quitter la pelouse et empêche les joueurs de le toucher.

Après plus de quatre minutes d’attente, l’arbitre de la rencontre, Nicolas Joskin, décide de prendre ses responsabilités. Ni une, ni deux, il brandit le carton rouge à la bête… et ça marche! Visiblement amatrice de sport, cette dernière quitte le terrain sans broncher dans l’hilarité générale.

De là à se demander si les locaux, qui menaient 2-0, ont payé le chien pour que celui-ci casse le rythme de la rencontre quand il sent l’équipe en difficulté, il n’y a qu’un pas que nous ne voudrions pas franchir.