Intenable, l’ailier danois de 27 ans s’est offert le luxe d’inscrire un doublé pour sa première titularisation… tout seul, comme un grand. Si son premier but est un chef-d’œuvre de précision avec une frappe enroulée dans la lucarne de Simon Mignolet aux 25 mètres, son deuxième but n’est pas en reste. Après avoir évité le tacle de Sylla, le médian offensif a crocheté « comme un enfant » Mechele pour fusiller du pied droit le portier des Diables Rouges.

Deux buts de grande classe, qui peuvent à eux seuls faire rêver les supporters liégeois qui espèrent retrouver de la folie sur un flanc, un peu à la Edmilson.

Mais qui est Philip Zinckernagel?

Né à Copenhague, Zinckernagel est un ailier gauche de 1.75m. Rapide, technique, le joueur s’est fait connaitre à Bodo/Glimt où le temps d’une saison, il avait inscrit 18 buts. Parti après cela à Watford puis prêté à Nottingham Forrest, le joueur a réalisé une bonne saison et a reçu un beau transfert du côté de l’Olympiakos. Mais avec le changement d’entraineur, le joueur s’est retrouvé bloqué et a cherché un nouveau club en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Et si le joueur continue à performer de la sorte, il ne fait aucun doute que son objectif soit réussi.