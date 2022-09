Ce best-of va beaucoup vous faire voyager en P3A liégeoise. Beaucoup de choses se sont produites dont cette fin de série record à Thisnes.

En effet, après 35 victoires de rang, ceux que l’on surnomme «Les Galactiques» ont été accrochés par Wanze/Bas-Oha B à la 89e. Alors, si les Thisnois sont toujours invincibles, la longue série prend tout de même fin. De quoi permettre à Pierre Longueville, le coach, de pouvoir remettre un pantalon car au tout début du record, celui-ci s’était lancé le pari de rester en short tant que les siens gagnaient. «Et c’est un gros point positif car honnêtement, il commence à faire très froid.»

+ LIRE AUSSI

2. Bagarre générale à Warnant B

Lors de la rencontre entre Warnant B et Crisnée, toujours en P3A, la fin de rencontre s’est montrée très chaude. Un spectateur, visiblement pas dans son assiette, est monté sur le terrain avec une bouteille de bière en main pour menacer les joueurs de Crisnée, avant de devoir prendre la fuite via le parking, coursé par les Crisnéens.

Alain Fays, le coach warnantois, ne comprenait pas cette réaction. «Ce monsieur, je ne le connais pas. Maintenant, Crisnée a provoqué tout le monde toute la rencontre avec de grossières fautes. Mais je veux quand même les féliciter car ils nous ont rendu un penalty obtenu injustement.»

+ LIRE AUSSI

3. Un chien exclu par l’arbitre

Vous voulez de la P3A? En voilà encore! Lors de la rencontre entre Stockay B et Warnant B, un chien est monté sur la pelouse sans l’accord de l’arbitre.

Après plus de quatre minutes de course sur la pelouse, le canidé s’est justement fait exclure par l’arbitre pour avoir essayé de mordre le ballon. Et le plus comique dans l’histoire, c’est qu’une fois le bristol rouge brandi, le chien est réellement parti du terrain, laissant tranquille les vingt-deux acteurs.

+ LIRE AUSSI

4. Une soirée à oublier à Messancy

Cette rencontre entre Messancy et Assenois aurait pu être une fête du football, elle aura finalement tourné au fiasco. En cause, la terrible blessure du gardien Hugo Beaufays. Dans un contact avec F.Schmit, exclu après la faute, le portier est resté cloué au sol.

Visiblement sévèrement touché, le joueur a été transporté en ambulance à l’hôpital d’Arlon et la rencontre n’a finalement jamais repris.

+ LIRE AUSSI

5. Une remontada d’anthologie

En D3 ACFF, Libramont tenait le bon bout à Durbuy puisque les Mauves menaient encore 0-3 à la 65e. Mais les locaux, désorganisés en amont de cette rencontre, ont fait preuve d’abnégation et ont été cherchés l’égalisation à la 93e minute.

Comme quoi, un match n’est jamais terminé avant les trois coups de sifflets finaux.

+ LIRE AUSSI

6. Un but d’extraterrestre

Marquer le but de la victoire à la 92e provoque déjà des sensations incroyables. Mais alors, marquer un but que les gens qualifient d’extraterrestre pour la gagne, Grevisse vient de le vivre pour le compte de Habay-La-Neuve.

Sur un dernier ballon mal dégagé par la défense de Raeren, l’offensif a repris de volée la balle qui a terminé sa course dans le plafond du but. Le joueur lui-même avoue n’avoir mis qu’un but du genre « mais je n’avais que 10 ans (rires). »

+ LIRE AUSSI

7. Peu de suspense

En P3 brabançonne, le suspense n’aura pas été de longue durée lors de la rencontre entre Jandrain et Huppaye.

En effet, les visiteurs menaient déjà 0-4 après … neuf minutes de jeu. Les supporters du club ont dû vivre un long moment, d’autant que Jandrain s’est finalement incliné 1-10. Marc Warnant, coach vainqueur, se plaignait même « de la parodie de football proposé en face. »

+ LIRE AUSSI

8. La police pour arrêter la rencontre

Ce n’est sûrement pas quelque chose qui doit rendre fier les dirigeants mais la rencontre entre Châtelet et Couillet a dû être stoppée par la police après une bagarre générale. Tout a démarré suite à une altercation entre deux joueurs et des joueurs visiteurs se sont rendus dans les vestiaires locaux pour en découdre. Pathétique.

+ LIRE AUSSI