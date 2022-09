L’énorme tifo des Ultras du Standard à l’occasion de leurs 25 ans (vidéo)

Le sujet avait été tenu presque secret par les supporters du Standard, le but étant d’en faire une réelle surprise. Le peu d’informations sorties dans les différents groupes de supporters ne faisaient pas long feu, mais l’on savait que quelque chose se préparait. À l’occasion des 25 ans de la création de leur groupe des Ultras Infernos, les supporters ont sorti un gros tifo tout le long de la T3 juste avant la rencontre importante face au Club de Bruges. Des ouvriers, suspendus et harnachés en haut de la tribune, ont été appelés pour l’occasion et ont aidé au déploiement du tifo.