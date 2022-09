(En direct) Standard 0 - 0 Club Bruges : après l’énorme tifo, le Standard doit jouer à son meilleur niveau

Les compositions

Standard

Ronny Deila lance le nouveau venu Zinckernagel dans le grand bain, qui «remplace» Ngoy blessé et out pour plusieurs semaines. Cimirot est donc replacé plus bas avec les centraux et celui cité plus tôt devrait prendre la pointe aux côtés de Dragus. Pour le reste, l’équipe ne change pas

Bruges

Un changement par rapport au match contre Porto : Yaremchuk fait son entrée dans le onze pour Jutgla qui soufflera du banc. Pour le reste, c’est la même équipe.

Le match

Bruges domine le match et ne laisse la balle qu’à très peu de moments au Standard. Balikwisha marquera le premier but de la partie, hors-jeu de 5 mètres, après une combinaison avec Dragus. C’est les Rouches qui se créent des occasions ! Un travail énorme de Selim Amallah amène le ballon à Zinckernagel dans le rectangle qui trouve Dragus, la frappe du roumain frôle le poteau gauche de Mignolet. La frappe d’Amallah, après superbe relance de Bodart, prend le même trajet de l’autre côté.