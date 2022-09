N1, D2-D3 ACFF: suivez notre multilive (en direct dès 17h)

La première affiche du jour concerne la D2 et débutera à 17h. Elle opposera Dison à Jette. En Nationale 1, les Francs Borains et l’Olympic seront en action. Le premier recevra Tirlemont pour poursuivre son sans-faute alors que le second se déplacera à La Louvière pour retrouver la victoire après deux défaites consécutives. Retrouvez le programme de ce samedi soir ci-dessous.