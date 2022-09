Suivez la soirée de Ligue des Champions en direct : le PSG mené par le Maccabi, la Juve ouvre le score

Chelsea, qui s’était incliné face au Dinamo Zagreb, joue son premier match de C1 avec son nouvel entraîneur Graham Potter face à Salzburg. Copenhague et Seville se rencontrent après avoir tous deux été battus la semaine passée, respectivement par Dortmund et City, qui se joueront aussi ce soir. Le PSG se déplace en Israël (Maccabi Haifa) alors que leur dernière victime 5Juventus) reçoit Benfica. Le Real, sans Hazard, reçoit Leipzig et Naples compte bien réitérer l’exploit de la semaine passée (4-1 contre Liverpool) face aux Rangers.