« F*** the Queen ! » : des fans écossais sifflent la minute de silence en hommage à Elizabeth II

Dans une vidéo postée sur le réseau social Twitter, il est ainsi possible d’entendre clairement une partie des fans écossais siffler et crier pendant l’hommage. L’insulte « F*** the Queen ! » a même été lâchée.

Half time scenes at Tynecastle pic.twitter.com/6YyoVZcYwH — Fitba Patter (@FitbaPatter) September 8, 2022

Qualifié de « gâchis total » par un supporter interrogé par le « Daily Mail », l’intervention des supporters écossais fait tâche au milieu de tous les hommages rendus depuis l’annonce de la mort d’Elizabeth II.

Reste que ces fans écossais ne sont toutefois pas les seuls à avoir fait part de leur ressentiment envers la Reine. Au cours de la même soirée, des chants moquant Elizabeth II ont été entendus en marge du match d’Europa League entre le club irlandais des Shamrock Rovers et la formation suédoise de Djugardens IF. Symbole aussi des tensions qui existent encore entre l’Angleterre et ses voisins.