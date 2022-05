Finale de la Ligue des Champions : chaos et pagaille au stade de France à Paris

Mais la magie de Paris n’a pas totalement opéré avec une organisation défaillante. A l’heure prévue du coup d’envoi, 21h, plusieurs milliers de supporteurs de Liverpool manquaient à l’appel. Certaines personnes ont forcé des barrages, d’autres, sans tickets, sont passés au-dessus des grillages autour de l’enceinte du Stade de France, qui pour rappel, a été choisie à la place de celle de Saint-Petersbourg la ville Russe. La préfecture de police a donc totalement bloqué les entrées de plusieurs parties du stade, privant ainsi de nombreux Anglais d’intégrer l’arène parisienne. Si la plupart d’entre eux sont ensuite parvenus à gagner leur place pour 21h36, heure à laquelle le match a finalement débuté, d’autres n’ont pas eu cette chance. Certains enfants et fans pas concernés ont été gazés par les forces de l’ordre, donnant lieu à de vilaines scènes. Rapidement, les vidéos ont fleuri sur la toile, montrant des débordements intolérables pour une manifestation de cette envergure avec parfois un agglutinement de centaines de personnes sur de petits espaces. Quasiment 37 ans jour pour jour après le drame du Heysel lors de Liverpool – Juventus.

Tout avait bien débuté

Pourtant, tout avait bien commencé. Dès samedi midi, par centaines, milliers, les fans arrivaient cours de Vincennes, dans la fan zone de Liverpool. C’était un tsunami. La place était remplie avec au moins 35 000 personnes. Maillot sur le dos, écharpe au cou et bière(s) en mains évidemment, les supporters des Reds faisaient la fête au rythme des chansons de Jamie Webster, le chanteur pop rock charger de mettre l’ambiance jusqu’au match. Pari réussi.

« La bière fraiche, le soleil, une ambiance de fou, que peut-on vouloir de plus , commentait James, la cinquantaine venu tout droit de Liverpool avec ses amis, sans ticket. L’Uefa en a donné seulement 20 000 pour nous alors qu’il en aurait fallu le triple. »

Pour trouver les supporters madrilènes, il fallait se rendre plus près du Stade de France. Certes moins nombreux, environ 6000, les fans merengue entonnent des puissants « Hala Madrid » ou encore l’un ou l’autre chant à la gloire de Benzema sans oublier les airs anti-Mbappé. Ben oui, on est à Paris.

Au fil des minutes, la tension montait d’un cran. Les supporteurs quittaient leur fan zone pour se rendre à Saint-Denis. Les plus téméraires tentaient encore d’acheter leurs tickets au marché noir. Et visiblement, certains supporteurs anglais, sans doute plus tôt dans la semaine d’ailleurs, n’ont pas résisté car la marée rouge a envahi le stade, rempli presqu’aux deux tiers par les Anglais. Mais la marée a mis plus de temps que prévu à arriver, la faute à ces soucis d’organisation et de sécurité. L’annonce du speaker a totalement refroidi l’ambiance de l’arène dyonisienne après l’impressionnant « You’ll never walk alone ».

A un an de la Coupe du Monde de rugby et à deux des Jeux Olympiques, Paris a ses montré ses limites. Et devra en tirer les leçons.