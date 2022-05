Moniquet : « C’est super pour l’équipe ! »

Ce dernier s’est imposé dans les rues bien garnies en public de Naples. « Une victoire pour l’équipe, c’est la chose la plus importante à retenir », commente le jeune cyclisyte de 24 ans. « Dans cette échappée, il n’y avait que des hommes forts qui est partie dès le début. Nous sommes sortis dans une côte. J’étais très bien. Mathieu van der Poel a ensuite attaqué très fort à cinquante kilomètres de l’arrivée. Avec Thomas et Harm, on a tous les trois été distancés. Mais nous avons su revenir. Thomas et Harm en ont profité pour sortir en facteur. Ils ont réussi à partir. Derrière, j’ai tout fait pour bloquer les relais de Van der Poel. Malheureusement, j’ai dû m’arrêter dans le final une minute parce que j’ai cassé mon dérailleur. À l’arrivée, je suis quatorzième, mais le plus important, c’est la victoire de l’équipe. »

Place, ce dimanche, à une nouvelle étape de montagne, entre Isernia et le Blockhaus, avec arrivée au sommet.