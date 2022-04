NATIONALE 1

Tessenderlo 1 - 0 Dender

Buts : NC (18e, 1-0)

C’était presque le match des opposés ! Le 13e recevait le 2e et, pourtant, c’est les visités qui ouvraient le score peu après le premier quart d’heure.

Maasmechelen 2 - 0 La Louviere Centre

Buts : Baud (1-0, 61e), Bounou (2-0, 70e)

La Louvière et sa relégation sont de plus en plus logique au fil des semaines...

Izegem 0 - 4 FC Knokke

Buts : Savaete (0-1, 34e), Samyn (0-2, 36e ; 0-3, 40e, 0-4, 80e)

Les côtiers pliaient le match en première avec trois buts coup sur coup dont un doublé de Samyn. Le même Samyn en allait de son triplé à 10 min. du terme.

C.S. Visé 1 - 1 Winkel

Buts : Perseo (1-0, 30e), Tall (1-1, 93e)

Le gardien de Winkel Kudimbana était aux aguets en début de partie. Quelques actions chaudes, venues de nombreux centres, dans son rectangle étaient à signaler, cependant Visé n’arrivait pas à concrétiser. Legear, blessé, sortait à la 25e. Le bouchon finissait par sauter, bien que fortement décentré, le coup franc direct de Perseo trouvait le filet opposé et trompait ainsi Kudimbana. Un but pour visé était annulé logiquement 10 minutes plus tard pour hors-jeu. Les Visétois se sont fait reprendre en arrêts de jeu, deux rouges ont été distribuées juste après le but notamment pour le buteur Tall.

Tirlemont 0 - 0 K.F.C. Heist

Carton rouge : NC (Tirlemont, 77e)

Olympic Charleroi 0 - 0 Dessel Sport

Rien à se mettre sous la dent en première et en deuxième. Charleroi a dominé timidement.

D2 ACFF

Waremme 0 - 0 US Rebecquoise

Le match était équilibré durant les 30 premières minutes avec une belle occasion de chaque côté. Notamment une reprise de Lapierre qui avait été déviée du pied par Vervondel. Heureusement pour Rebecq, Vervondel était dans un grand jour et repoussait toutes les tentatives des visités.

Tubize 5 - 1 Acren-Lessines

Buts : Garlito (1e, 1-0 ; 54e, 4-0), Migliore (8e, 2-0 ; 51e, 3-0), Debole (78e, 5-0), Leite (84e, 5-1)

Tubize commençait le match sur les chapeaux de roue avec deux buts en moins de dix minutes ! Garlito et Migliore doublaient tout deux et remettaient le couvert en début de deuxième... À croire que les départs sont leur truc ! Après le 5e, Leite sauvait l’honneur pour Acren.

Givry 2 - 2 Hamoir

Buts : Yilmaz (73e, 0-1 ; 76e, 0-2), Devresse (79e, 1-2 ; 84e, 2-2)

La première mi-temps se résultait sur un score vierge zéro partout même si François touchait la barre sur coup-franc juste avant le repos. Devresse a sauvé le partage après l’autre doublé de Yilmaz, dont le premier but semblait hors-jeu.

RAAL 2 - 0 Ganshoren

Buts : Azevedo (17e, 1-0), Api (82e, 2-0 )

Cette fois-ci, la RAAL ne s’est pas laissée surprendre à la maison, malgré le titre déjà acquis. Azevedo mettait les siens sur les bons rails après un quart d’heure, Api faisait le break en deuxième.

D3A ACFF

Tournai 2 - 2 St Ghislain

Buts : Ze (1-0, 56e), Bah (1-1 sur PEN, 58e) , El Araichi (1-2, 68e), Zanzan (2-2, 90e)

La première était pauvre en occasion, l’aspect tactique l’emportait-t-il ? En deuxième c’était tout autre, KRagbe chipait le ballon à Dupire et offrait le but à Ze. Deux minutes plus tard, Bah égalisait sur pénalty après une faute de Petta sur Laaour. Zanzan égalisait après dans les arrêts de jeu alors que St-Ghislain se voyait déjà avec les 3 points après le but de El Araichi.

R.J. Aische 3 - 2 R.U.S. Binche

Buts : Lisman (1-0, 8e), Delooz (2-0, 26e) , Cagnina (2-1, 31e), Lespagne (2-2, 63e)

Le bon début de match des Aischois les mettait en bonne posture après le but de Lisman. Delooz doublait la mise mais Cagnina rédusiait l’écart avant la pause. Quelques minutes après l’heure de jeu, Lespagne égalisait et empêchait Aische de dépasser Tournai, seulement pour un moment, puisque Delooz permettait à Aische de reprendre l’avantage.

Crossing Schaerbeek 0 - 0 Gosselies

D3B ACFF

FCB Sprimont 0 - 0 Oppagne

RFC Huy 2 - 4 Richelle

Buts : Picchieti (1e, 1-0), Gaillard (3e, 1-1 ; 63e, 2-2), NC (45e, 2-1), Leroy (81e, 2-3), Romero (89e, 2-4)

Quel départ ! Les deux équipes se rendaient coup sur coup et le score était déjà de un partout après même pas 5 minutes. Une grosse occasion visiteuse était repoussée par la défense hutoise à la 19e.

Marloie 0 - 2 SC Habay La Neuve

Buts : N’Diaye (74e, 0-1), Copette (89e, 0-2 sur PEN)

Marloie aura perdu ses moyens a 15 minutes du terme... Ils ne pourront pas rattraper Habay ce soir !