9 surprenantes histoires judiciaires : elle vole 189 tickets à gratter, une policière trop blagueuse, sa voiture est flashée mais il est acquitté

Faux appels, accents et mensonge : des policiers un peu trop blagueurs

La jeune équipe de la zone de police de Péruwelz-Bernissart est connue dans son commissariat pour être un peu “blagueuse”.

”Les collègues faisaient beaucoup de blagues. On recevait des faux appels. Certains prenaient l’accent néerlandophone pour se faire passer pour un commissaire flamand, d’autres parlaient avec un accent nord-africain pour jouer les perturbateurs…”, recontextualise l’ex-inspectrice de police, lors de son instruction d’audience.

Mais en 2021, c’est un mensonge de trop qui finit par mener cette inspectrice devant le tribunal correctionnel pour faux témoignage.

Elle vole 189 tickets de jeux à gratter dans une station-service

Une dame a comparu cette semaine devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de vol domestique. Entre novembre 2019 et janvier 2020, elle a volé 189 tickets de jeux de grattage, au préjudice d’une station-service où elle travaillait depuis peu. Elle jetait les tickets perdants et empochait l’argent des tickets gagnants. Le préjudice total est estimé à 5.000 € !

L’annonce de son jugement a été ressentie comme un “électrochoc”, selon son avocat.

Sa voiture flashée à 125 km/h au lieu de 70 : il est… acquitté

En cas d’excès de vitesse lors d’un essai de voiture, qui est pénalement responsable et va au tribunal ? Le propriétaire du véhicule ou la personne qui effectuait l’essai ? C’est la question complexe à laquelle le tribunal de police de Namur a dû répondre cette semaine pour une affaire qui remonte au 5 février 2022.

Afin de vendre sa VW Golf GTI dans les meilleures conditions, François, s’était adressé à une agence automobilière de la région de Namur pour un contrat de mise à l’essai. Celui-ci mentionnait que le test prévu avec candidat acheteur se déroulerait” entre 11:00 et 11:30”. Or, à 11 h 16, la voiture était flashée à 125 km/h (corrigé à 117,5) dans une rue limitée à 70. La semaine d’après, le propriétaire de la Golf trouvait le pro justitia dans sa boîte aux lettres…

Un ex-employé de l’hôpital Epicura pirate la comptabilité pendant ses vacances à l’Île de Ré.

Le 2 septembre 2019, c’est la panique au sein de l’hôpital Epicura à Hornu. Le service de comptabilité constate que sa base de données a disparu. Une enquête est menée et on découvre qu’il y a eu intrusion dans le logiciel 3 jours plus tôt, via les mots de passe de la société Easi, qui gère la comptabilité informatique de l’hôpital. Tout le système informatique comptable a été supprimé, ce qui a nécessité des centaines d’heures de travail pour essayer de reconstituer la comptabilité, pour un préjudice financier estimé à 130.000 euros !

Le prévenu, ancien employé de la société Easi, raconte qu’il voulait récupérer un fichier qu’il avait lui-même créé avant son départ de l’entreprise. Il conteste avoir supprimé le fichier comptable de l’hôpital.

Selon l’avocat de la société Easi, il aurait agi par “vengeance” envers son ex-employeur en préparant son coup depuis son domicile, avant de passer à l’attaque… depuis son lieu de vacances sur l’Île de Ré.

Soupçonné d’un dépôt clandestin, il se dit “pas assez sot” pour laisser son adresse

Un Amaytois était en recours contre une amende de 3000 € infligée par la Commune d’Amay pour dépôt clandestin d’immondices : 30 sacs-poubelles jetés en bord de Meuse.

”On a volé ma camionnette avec les sacs dedans… Et on a retrouvé mon véhicule à quelques centaines de mètres du dépôt, mais dans la Meuse.”

Une histoire de sacs que la présidente devra résoudre le 31 octobre, date du jugement.

Il dit sauver les chiens mais il est accusé de mauvais traitements à leur égard

Devant le tribunal correctionnel de Huy, un Ougréen de 64 ans évoque la Turquie où il effectue de fréquents voyages dans sa région d’origine pour, dit-il, “sauver un maximum de chiens et pour y amener du matériel via une association locale. D’autant que là, on pique les chiens errants.”

Le problème, c’est que celui qui prétend défendre la cause canine a pourtant écopé de 8 PV, alors que 21 fiches sont établies pour agressions sur les animaux. “Ce sont les chiens des voisins qui attaquent les miens”, rétorque le prévenu.

La citation de la semaine

guillement Vous n’avez pas eu les couilles d’assumer…

De tou (te) s les substitut(e) s de Nivelles spécialistes de la correctionnelle, Stéphanie Bonté est, de loin, celle qui choisit les formules les plus percutantes de la langue française pour qualifier les comportements des prévenu(e) s.

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’elle a fait fort, à l’audience du 4 septembre dernier, pour déverser ce qu’elle avait sur le cœur à la face d’une Tubizienne de 23 ans condamnée pour avoir dénoncé un viol qui n’a pas eu lieu.

Il obtient une formation à la sécurité routière comme mesure de faveur… et ne la suit pas

Le cas de Mathias démontre, s’il le fallait encore, qu’il est primordial de respecter son contrat avec la justice.

En septembre 2020, devant le tribunal de police de Charleroi, Mathias a obtenu la suspension probatoire proposée par ce dernier à la justice. En passant ce contrat, le jeune conducteur – condamné pour un dépassement rapide et le franchissement d’une ligne continue – s’était engagé endéans les trois ans à respecter quelques conditions et à suivre une formation sur la sécurité routière de 20 heures.

Trois ans après cette chance octroyée par la justice, Mathias est revenu cette fois-ci devant le tribunal correctionnel. Profil bas, ce dernier a admis face à la juge ne pas avoir su effectuer la formation VIAS. La faute… à son travail.

Un conflit de voisinage qui dure depuis 10 ans !

Dans le petit village de Dion (Beauraing), l’ouverture d’un restaurant Avenue de Champia n’a pas fait que des heureux dans la rue. Cette ouverture a occasionné pas mal de soucis de stationnement qui n’ont vraiment pas plu à un couple de voisins…

Ces derniers sont aujourd’hui poursuivis devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de harcèlement commis entre avril 2011 et juin 2020. “Il faisait tourner une tondeuse accrochée à sa palissade. Il demandait aux clients de bouger leurs véhicules, couteau ou clé à molette en main. Mes clients subissaient injures et calomnies quotidiennement”, détaille le conseil des parties civiles.