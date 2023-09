Bientôt une nouvelle boutique Moon Coffee dans le piétonnier de Mons après Binche et Morlanwelz

Après Binche et Morlanwekz, Devid Moons va ouvrir sa troisième boutique dans le piétonnier de Mons. ©Th.D.

Adepte de l’éco-responsabilité, le choix de Mons s’est effectué de manière logique. “Nivelles se trouve trop loin de mon atelier de production tandis que La Louvière est probablement trop près. Comme mon café est produit à Morlanwelz, le camion de livraison passera par Binche pour aller jusqu’à Mons.”

Des valeurs équitables

Le café, mais aussi les autres produits, proposés par Devid dans ses boutiques sont issus de la culture équitable. “Chacun des producteurs, qu’il vienne d’Amérique du Sud ou Centrale, d’Afrique ou d’Asie, avec qui je travaille est rémunéré de la façon la plus équitable possible en fonction du travail effectué. C’est un principe auquel je ne déroge jamais même lorsque je tombe à court d’un produit qui serait en stock ailleurs. Je préfère m’en passer et attendre que de ne pas respecter mes principes, mes valeurs.”

En plus de la boutique en elle-même, le magasin montois comportera un petit espace dégustation mais aussi un atelier où du café sera torréfié en direct devant les clients. “En dix ans, l’âge moyen de ma clientèle a fortement diminué. Ironiquement, c’est grâce à l’avènement des capsules de type Nespresso ou Dolce Gusto que le métier de torréfacteur est redevenu à la mode. Grâce aux capsules, les gens ont réappris à goûter le café qu’ils ne connaissaient auparavant que par les grandes marques de café soluble. Ensuite, la transition écologique est passée par là et les amateurs de café, les jeunes notamment, ne veulent plus de capsules qui polluent la Terre. Donc ils se rabattent sur du café vendu en vrac qui, au final, revient deux fois moins cher au kilo que des capsules.”

L’ouverture de la nouvelle boutique Moon Coffee est prévue au plus tôt le 7 octobre dans le bas du piétonnier.