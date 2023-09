Estinnes se dote d'une charte pour protéger la ruralité qui caractérise ses villages

Depuis quelques jours, la commune d'Estinnes dispose d'une charte qui sera garante d'une certaine ruralité, caractéristique principale de la commune. "La ruralité, c'est à la fois un cadre de vie et un mode de vie où se côtoient convivialité, bon voisinage, respect et maintien de la qualité de l'environnement", indique la commune. "La vie à la campagne est rythmée par les personnes qui y vivent, qui y travaillent ou qui viennent s’y promener. Les intérêts des uns ne sont pas toujours ceux des autres. Il convient donc de comprendre les raisons d’agir de chacun et de communiquer pour éviter que des incompréhensions se transforment en conflits."