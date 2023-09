Marka à La Louvière pour son nouveau spectacle qui mêle musique et cinéma : "créer de la musique, c'est un peu fabriquer un film dans sa tête"

Marka se muera aussi en conteur pour narrer ses aventures filmiques, ses expériences ratées ou réussies. Et il se permettra de rêver, d’outrepasser la réalité, en s’en inventant une autre… “Ce sera au spectateur de comprendre, de deviner, de trier le vrai du faux. Car tout ce que je raconterai n’est pas forcément réellement arrivé.”

En plus des 8 musiciens dont trois cordes et deux cuivres qui entourent Marka, il y aura des projections dans le spectacle qui ne ressemblera pas à un concert ordinaire. “Il y a beaucoup de paramètres que je ne gère pas ce qui engendre un certain stress mais on est prêt. Cela a représenté beaucoup de travail, notamment pour être synchro avec les images qui seront diffusées.”

Une véritable expérience

En 2021, Marka avait composé la bande originale du film de Jan Bucquoy La dernière tentation des Belges. “C’est cette expérience qui m’a donné l’idée de lancer un spectacle mêlant ces deux passions qui, au final, se rejoignent bien. Lorsqu’on écrit une chanson, on se remémore des souvenirs, on imagine des images, des odeurs, on fait appel à des souvenirs. Bref, on construit tout un film dans sa tête et on le transpose sur la partition.”

Ce jeudi, Marka joue la première de son spectacle à Huy avant de le présenter aux Louviérois vendredi. “En mai, je fais l’Ancienne Belgique et j’aimerais bien pouvoir le présenter ailleurs par la suite.”

