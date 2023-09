La liaison ferroviaire entre Garocentre à La Louvière et Anvers inaugurée : “on gagne deux jours de trajet par rapport au bateau”

L’intérêt principal de faire le choix du transport ferroviaire, c’est la rapidité. “Pour effectuer le même trajet, il ne faut qu’un jour à un train contre trois pour une péniche. Cela représente un coût légèrement plus élevé, à peu près 10 %, mais la marchandise arrive plus rapidement à destination. Désormais, nos clients pourront faire le choix entre les deux. De plus, le train est un mode de transport plus sûr que la péniche surtout au vu de ce qui s’est passé par exemple dernièrement à Ronquières. Pour un même trajet, cela prenait cinq jours au lieu de trois et notre marge diminuait fortement.”

La ligne ferroviaire entre Houdeng et Anvers a été inaugurée ce vendredi. ©AVPRESS

Une solution pour le futur

Outre ce gain de temps, le train a également l’avantage, par rapport au camion par exemple, d’être plus écologique. “Un train de marchandise représente 50 camions en moins sur la route, c’est six fois moins de consommation d’énergie et six fois moins d’émissions de CO²", explique Bernard Gustin, président exécutif du groupe Lineas, opérateur de fret ferroviaire qui a coordonné le projet. “Donc c’est vraiment une solution qui répond aux enjeux sociétaux du futur. Cette ligne permet de relier la région avec le port d’Anvers et ça permet de mettre en avant la multimodalité notamment sur les trajets plus long où le train est efficace et plus positif sur le plan environnemental.”

Du côté des autorités publiques, on estime que cette nouvelle option pour le transport des marchandises ne peut qu’avoir des aspects positifs. “Il s’agit de la concrétisation d’un maillon essentiel en matière de logistique pour les différentes entreprises de la plateforme multimodale de Garocentre et plus largement, pour le Cœur du Hainaut”, estime Jacques Gobert, à la fois bourgmestre de La Louvière et président d’IDEA.

Dans un premier temps, seul un train partira de Garocentre vers le port d’Anvers mais la cadence pourrait augmenter rapidement et passer à trois par semaine.