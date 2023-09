Une équipe est envoyée sur les lieux et procède alors au contrôle des individus. Le fameux papier repéré via les caméras s’avère contenir une poudre blanche. Une pipe à cocaïne est également retrouvée dans le véhicule.

Démarre alors un travail de longue haleine : l’enquête à proprement parler visant principalement la récolte d’informations et l’identification du ou des dealers, etc....

Quatre perquisitions

Presque un an plus tard, les preuves réunies par les policiers du SER de la Zone de Police Boraine permettent l’obtention de non pas 1 mais 4 ordonnances de perquisitions.

Celles-ci ont été mises à exécution le 12 septembre sur les communes de Boussu, Chièvres, Mons et Saint-Ghislain. Elles impliqueront une cinquantaine de policiers. Des agents de la Zone de Police Boraine ainsi que notre Unité d’Assistance Spéciale mais également 3 maîtres-chiens “stup” de la police fédérale sans oublier les UAS de Châtelet.

Ces perquisitions ont permis la découverte et la saisie de plus de 8 000 € en liquide, 3 balances de précision, des sachets de conditionnement, plus de 300 grammes de cocaïne, une petite quantité de cannabis, des armes de poing et une centaine de munitions ainsi que des montres de luxe. “Interpellés, les quatre suspects ont été auditionnés en nos locaux” a communiqué la zone de police Boraine. “Trois d’entre eux ont été présentés à un juge d’Instruction avant d’être placés sous mandat d’arrêt.”