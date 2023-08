Première rentrée au Clair Logis en tant que directrice pour Catherine Scaillet : “pour travailler dans le spécialisé, il faut avoir les épaules larges”

Travailler en tant qu’enseignant dans le spécialisé, ce n’est pas donné à tout le monde. Il faut avoir la fibre. Un feeling particulier. Cette fibre, Catherine Scaillet l’a à coup sûr, elle qui travaille depuis plus de vingt ans dans le spécialisé. Tout d’abord en tant qu’enseignante dans le secondaire, puis en tant que cheffe d’atelier et, depuis octobre dernier, comme directrice de l’école communale le Clair Logis qui accueille des enfants en difficultés scolaires. “Pour travailler dans le spécialisé, il faut avoir diverses qualités mais surtout, il faut avoir les épaules larges”, explique Catherine Scaillet. “Il faut avoir beaucoup d’empathie, être doux tout en étant ferme, car ces enfants ont aussi besoin de limites. Il faut aussi savoir absorber les problèmes des enfants que l’on côtoie durant la journée mais surtout, savoir faire la part des choses ne pas ramener ces sentiments à la maison. Beaucoup d’enfants manquent de structure et nous sommes là aussi pour leur en donner.”