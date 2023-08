Le pont de la E42 juste avant la sortie de La Louvière toujours rempli de trous et d’ornières : “incohérent alors qu’on sort de 12 jours de galère”

En effet, alors que le revêtement, véritable billard par ailleurs, a été refait en profondeur de part et d’autre du pont, sur le pont en lui-même, on trouve encore de nombreux trous et ornières qui subsistent. Cela n’a évidemment pas échappé aux utilisateurs habituels du tronçon. “Pour tous les usagers, c’est complètement incohérent alors qu’on sort de 12 jours de galère”, nous a confié un automobiliste qui réside à Besonrieux, village fort impacté par les diverses déviations. “Pendant douze jours, notre village s’est apparenté à une autoroute car les automobilistes étaient déviés par leur GPS dans notre village ensuite littéralement coupé en deux avec tous les problèmes de circulation que cela pouvait engendrer. Tout ça pour qu’au final, on se retrouve avec une portion d’autoroute qui n’a presque pas changé sur ce pont avec ses ornières et ses trous qui font trembler les véhicules. N'aurait-il pas été possible d'effectuer les mêmes travaux sur la portion du pont ?”

Du côté de la Sofico, maître d’œuvre du chantier qui aura coûté la bagatelle de 2 millions d’euros, on explique cette incohérence par le fait que, contrairement à la route, le pont possède une structure en béton et que l’ouvrage entier devra être reconstruit complètement dans les prochains mois. “Des petites réparations ont été réalisées en surface sur les trous existants mais la réfection complète du pont, en ce compris le revêtement, prendra beaucoup plus de temps et il était impossible de la caser dans les travaux réalisés dans les douze jours prévus pour ce chantier”, nous a confirmé la SOFICO.

Des travaux de quatre ans dans l’autre sens

Entre 2015 et 2019, le pont 34, qui se trouve au même endroit mais dans le sens contraire, avait défrayé la chronique et avait lui aussi provoqué son lot de problèmes de circulation sur cet axe très fréquenté. À l’époque, divers problèmes techniques mal anticipés, notamment lors des opérations de désamiantage et de renfort de la charpente métallique de l’ouvrage dans le sens Namur-Mons, avaient retardé le déroulement des travaux qui semblaient avoir été “abandonnés” durant de nombreux mois. Après Quatre ans de travaux au lieu de deux, en mai 2019, l’ouvrage avait enfin été terminé et la circulation avait pu reprendre en direction de Mons.

Il n’y a plus qu’à espérer que les travaux nécessaires à la reconstruction du pont prennent moins de temps que celle du pont 34. “La différence, c’est qu’il s’agira d’une reconstruction et non d’une réfection, ce qui devrait engendrer moins de problèmes”, nous assure-t-on du côté de la SOFICO.

En attendant ces nouveaux travaux qui ne manqueront pas de provoquer à coup sûr des problèmes de circulation, il faudra encore supporter un moment les ornières et autres trous qui se trouvent sur le pont. En 2024, si tout va bien, les travaux pourraient commencer… encore.