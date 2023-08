Ainsi, après seulement 12 jours de travaux, l’entièreté du revêtement de cette portion de 5 kilomètres en direction de Charleroi aura été refaite soit 15 000 tonnes d’asphalte qui ont été retirées puis reposées. “Ce délai a pu être respecté grâce notamment au fait que les ouvriers ont travaillé sur le chantier sept jours sur sept”, précise la Sofico qui est maître d’œuvre du chantier.

Jour et nuit

Les ouvriers de la société Wanty ont même travaillé de nuit et les jours fériés pour que les délais soient respectés ce qui sera donc le cas.

C’est la configuration des lieux, entre trois grands axes autoroutiers, qui a permis de fermer complètement l’autoroute et de raccourcir les délais. “La fermeture complète d’une autoroute, ce n’est pas quelque chose qui se fait très souvent. C’est même exceptionnel. Cela a été rendu possible ici grâce au triangle autoroutier dans lequel se trouve cette portion d’autoroute entre la E42/A15 qui est connectée à la E19/A7 et à la A501, ce qui a permis de mettre facilement en place des déviations et de travailler plus rapidement. Si cela n’avait pas été le cas, les travaux auraient duré plus d’un mois alors qu’ici, en une petite dizaine de jours, tout a pu être terminé être terminé. Les travaux ont été planifiés durant les vacances scolaires ce qui a permis de limiter au mieux l’impact sur les usagers. La fermeture complète permet aussi un maximum de sécurité pour la soixantaine d’ouvriers qui sont présents sur le chantier au quotidien.”

Dès 5h du matin ce jeudi, les machines quitteront les lieux et la circulation reprendra de façon normale sur un revêtement tout neuf.