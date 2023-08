9 surprenantes histoires judiciaires: il avait trouvé la faille pour faire le plein sans payer, elle se plaignait d'un incendie qu'elle avait allumé

Il avait trouvé la faille pour faire le plein quasi gratuitement

En 2018, un habitant de Nismes âgé de 42 ans avait découvert une faille dans le système de la borne de paiement d’une station-service située à Cerfontaine.

Cette borne défectueuse permettait, en utilisant une carte bancaire faiblement approvisionnée, d’obtenir une quantité de carburant supérieure au montant qui devait être débité. L’homme a senti le bon filon. Il a décidé de s’approvisionner pratiquement gratuitement en carburant. Il a non seulement fait des pleins à moindre coût, mais il a aussi envoyé des personnes de son entourage faire leur plein et remplir des grandes quantités de bidons de carburant…

Livreur de combustibles ou escroc professionnel ?

Avec de nombreuses condamnations sur son casier judiciaire, dont certaines pour des faits d’escroquerie, il est difficile de faire confiance à Antonio.

Pour la justice belge, il ne fait aucun doute qu’il a dupé de nombreuses personnes. Trois d’entre elles (Daniel, Viviane et Jacky) ont d’ailleurs fait face au prévenu dans la salle d’audience. L’un avait commandé du mazout, l’autre du charbon et des pellets pour 600 euros. Tous ont tiré le même constat : la marchandise commandée à Antonio n’est jamais arrivée, malgré le paiement…

Une septuagénaire fait confiance au vendeur d’électricité… qui l’arnaque en retour

Comme quoi, il ne faut jamais accorder sa confiance trop vite. Début 2019, une dame âgée de 77 ans a reçu la visite de Kevin, un Sérésien de 26 ans, venu lui vendre un contrat d’électricité. Profitant de sa venue, elle lui demande de l’aide pour réparer son PC Banking et lui communique son code PIN.

Mais dans les jours qui suivent, elle se rend compte que sa carte de banque a été volée et que des retraits frauduleux ont eu lieu…

Elle se disait victime d’un incendie dans la presse, elle en est l’auteur !

C’est une histoire incroyable qui a connu son épilogue cette semaine. En 2015, une mère de famille avait posé dans la presse pour se plaindre de l’incendie de l’appartement qu’elle occupait avec sa famille en région bruxelloise.

Dans l’article dédié à ce fait divers, elle avait pointé du doigt la police, ses “nombreux ennemis”, ainsi que la lenteur de l’assureur qui était… parti en vacances.

Mais en réalité, la mère de famille a été reconnue coupable d’avoir bouté le feu à 10 endroits différents dans cet appartement, dont elle allait être expulsée pour non-paiement…

Contrôlé par hasard, il avait une valise remplie de drogues

Quand ce n’est pas une information policière qui permet aux enquêteurs de démasquer des dealers, la chance et le hasard peuvent également donner un sacré coup de pouce.

Tout récemment, Yacine en a donc fait les frais, lors d’une visite domiciliaire effectuée pas à son adresse, mais bien au domicile d’une personne suspectée pour un vol de véhicule. Un gros “manque de bol” pour Yacine, pris en flagrant délit avec une valise remplie de produits stupéfiants.

Un escroc avait détourné 18 millions d’euros, il est à nouveau condamné à payer !

Reconnu coupable d’avoir escroqué pas moins de 4000 victimes, partout en Belgique, mais aussi en Suisse et en France, l’escroc verviétois Paul Halleux a de nouveau été condamné. Il y a quelques années, l’homme avait détourné plus de 18 millions d’euros en prétendant avoir trouvé un système de paris infaillible.

Après avoir mené la grande vie pendant des années, ses comptes en banque ont été bloqués et il a fui à l’étranger. Rattrapé par la maladie, il s’est présenté dans un hôpital en Espagne sous une fausse identité pour se faire soigner. C’est ainsi que les autorités belges l’ont coincé…

Coups, crachats, tapage, vitres brisées : l’anarchiste se croit tout permis

Troubles de voisinage, tapage nocturne, coups et blessures volontaires… : la police locale a dû dresser pas moins de 70 fiches d’informations à l’encontre de Samuel, un Liégeois de 30 ans, qui a fait vivre un enfer à ses voisins !

L’intéressé habite non loin du palais de justice de Liège et pourtant, les lois ne l’intéressent pas, en tous les cas quand elles limitent ses excès. Il veut bien profiter du système tout en bénéficiant de revenus du CPAS et des commodités de la vie en société, mais pas en respecter les règles, notamment, la plus élémentaire tranquillité de ses semblables. Ainsi, l’homme ne cesse de rendre la vie dans le quartier qui a la malchance de l’accueillir complètement invivable…

La citation de la semaine

guillement J’ai insulté mais pas frappé, je ne suis pas contre la police, Madame.

Il agresse un SDF et lui vole ses vêtements… avant de les enfiler

Une dispute au sujet d’un vol de portefeuille a dégénéré à Montignies-sur-Sambre. La victime a été contrainte de se réfugier dans une librairie car “deux hommes étaient sur lui en train de le déshabiller de force”. Interpellé, le prévenu portait sur lui les vêtements de sa victime et a trouvé une excuse plutôt farfelue : “Il s’est déshabillé de lui-même pour me montrer qu’il n’avait plus rien sur lui.”