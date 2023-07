Les Binchois de Dodo Food proposeront leur cuisine mauricienne au Festival de Ronquières

Parmi ces derniers, le stand de Dodo Food qui proposera des snacks mauriciens et pour qui il s'agira d'une première expérience dans un événement d'une telle ampleur. "On part complètement dans l'inconnu pour ce premier festival", nous confie Sofiane, un des trois cousins associés dans Dodo Food, un concept traiteur mauricien qui n'a été lancé qu'il y a quelques mois. "il y a énormément de paramètres à prendre en considération et on se prépare depuis deux mois pour ces trois jours. On ne sait pas du tout si notre concept va plaire mais on se dit qu'avec 50 000 festivaliers en trois jours, quelques uns seraient tout de même tentés par notre cuisine."

Au menu de Dodo Food, des samoussa aux légumes et au boeuf, de l'acras de carotte, des beignets croustillants mais aussi un carry de poulet et du rougail soit des spécialités typiquement mauriciennes. "L'excitation et le stress sont à son comble à quelque jours du festival et on croise les doigts pour que tout se passe bien."

Dodo Food sera du côté bâbord du site aux côté d'une trentaine d'autres stands et foodtrucks mais des stands seront également disponibles côté colline et dans le camping. Outre la nourriture mauricienne, seront présents sur le site une diversité incroyable de propositions culinaires entre la Grèce, l'Italie, des hot-dogs, des soupes ainsi que les traditionnels stands de frite ou de hamburgers.

Toute la liste a été publiée sur la page Facebook du Festival.