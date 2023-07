La Ville de Binche lance un appel aux artisans pour les Fêtes de septembre

Il y a quelques semaines, la Ville de Binche mettait ses commerçants à l’honneur avec notamment une exposition urbaine qui les mettait en valeur sur des panneaux grandeur nature affichés partout dans le centre-ville. Pour les fêtes de septembre, qui se dérouleront le week-end des 8, 9 et 10 septembre prochains, un geste sera de nouveau effectué vers eux avec la fermeture à la circulation de la rue Robiano, principale artère commerciale du centre-ville binchois, ce qui permettra aux commerçants de participer à leur manière à la fête. “Cela fait un moment que la rue n’était plus fermée durant cet événement qui draîne tout de même beaucoup de monde dans le centre-ville”, commente Fred Dever, présidente de l’association de commerçants binchois. “Auparavant elle était fermée mais il ne s’y passait rien grand-chose. Cette année, lors de la soirée d’inauguration de l’exposition, une nocturne était aussi organisée et a eu son petit succès. Pour créer l’événement, la Ville et l’association des commerçants ont décidé d’inviter des artisans de la région.”