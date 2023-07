Le sort d’Iron entre les mains de la maman de Talya : “ce sera soit l’euthanasie soit l’abandon volontaire mais sous conditions strictes”

Iron a-t-il participé au drame qui s’est joué ce soir-là ou n’a-t-il été que spectateur ? On ne le saura jamais mais toujours est-il qu’un cheveu de la petite a été retrouvé entre ses crocs.

Sort pas encore scellé

Lors du dernier jugement énoncé par la Cour d’appel condamnait la maman de Talya à 12 mois de prison avec sursis pour sa négligence mais surtout, scellait le sort du chien qui devra être euthanasié si elle en récupérait la garde. Il y a quelques semaines la police débarquait à la SPA de La Louvière pour récupérer Iron suite à un second arrêté du bourgmestre qui demandait l’euthanasie du molosse. La SPA s’était alors opposée à cette décision et avait enclenché une procédure au Conseil d’Etat dans l’espoir de l’annuler. Espoir vain car le Conseil d’Etat a donné raison au bourgmestre, considérant que le chien était bel et bien dangereux et ce malgré les deux rapports comportementaux fournis par la SPA qui s’occupe du chien depuis deux ans maintenant.

Cependant, le sort d’Iron n’est pas encore scellé car depuis, des discussions ont eu lieu entre les différentes parties pour trouver une solution. “Pour le moment, vacances obligent, elles sont un peu en suspens”, nous explique David Gelay, avocat de la maman de Talya. “C’est ma cliente qui décidera du sort du chien. Si elle le récupère, elle est obligée, de par la décision du juge, de le faire euthanasier. Mais elle pourrait aussi faire un abandon volontaire ce qui laisserait la main à la SPA mais si c’est le cas, ce ne sera pas à n’importe quelles conditions qui seraient très strictes. Car le risque zéro n’existe pas. c’est pour cela qu’elle prendra son temps pour prendre sa décision.”

De son côté, la SPA garde le silence concernant une affaire qui, indiscutablement, fait débat tant du côté de la raison que de la morale.

La décision tombera probablement dans les prochaines semaines.