Retrouvé agonisant, rongé par les asticots, le shi-tzu Jupiter va beaucoup mieux et attend ses prochains maîtres à la SPA de La Louvière

Quelques jours après avoir été retrouvé, Jupiter allait déjà mieux. “Honnêtement, on pensait qu’on n’allait pas pouvoir faire autrement que de le laisser partir. Il avait de véritables trous causés par les vers. Il va mieux aujourd’hui mais il lui faudra un moment avant de récupérer et d’être remis en famille.”

Un mois de soins intensifs

Un mois après les faits et après avoir été soigné par des professionnels, Jupiter, à l’agonie il y a quelques semaines à peine, a repris des forces et est apte pour l’adoption et cherche une nouvelle famille dans laquelle il pourra s’épanouir. “Il revit désormais”, a communiqué la SPA La Louvière. “Ses plaies infectées sont de l’histoire ancienne. Il est sauvé. Nous avions eu très peur pour lui vu l’importance de certaines plaies. Lors des soins qu’il lui ont été prodigués, il a été traité et tondu pour éliminer chaque vers de mouche qui était en train de ronger ses chairs.”

Aujourd’hui, Jupiter est sain et sauf et cherche un nouveau foyer plus accueillant qu’un terrain vague. “C’est un petit chien très proche de l’humain. Il cohabite parfaitement avec les chiens mais peut se montrer harcelant avec les chats avec qui il aime jouer. Parfois à l’excès. Nous recherchons une nouvelle famille pour lui qui sera présente auprès de lui la majorité du temps. Jupiter pourrait convenir à une personne plus âgée malgré son jeune âge.”

Intéressé ? Contactez la SPA La Louvière au 064 22 25 07.