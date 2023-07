Yacine a fait une razzia dans le matériel appartenant à la Ville de Mons et a tenté deux fois de s’évader de manière bien maladroite

Interpellé par la police, Yacine a nié les faits, arguant que le type filmé par les caméras de surveillance était quelqu’un qui lui ressemblait, mais ce n’était pas lui. Plus tard, il a déclaré qu’il ne se souvenait de rien, car il était sous l’influence de la drogue. Mardi, devant la chambre des vacations du tribunal correctionnel, il est passé aux aveux.

“L’histoire se répète pour lui”, maugrée le substitut du procureur du roi. Yacine a, en effet, écopé d’une peine de cinq ans devant la cour d’appel de Bruxelles pour des vols, qualifiés ou avec violence, des recels dans le cadre d’une association de malfaiteurs. Le ministère public réclame une nouvelle peine de cinq ans contre lui, et de deux ans contre Mohamed, poursuivi pour le recel de certains objets volés.

Dix ans de prison

Me Nasredine Benzerfa rappelle au tribunal que son client est âgé de 32 ans et qu’il a passé dix ans de sa vie derrière les barreaux, puisqu’il avait déjà été condamné avant. L’avocat raconte que Yacine était un garçon perdu qui ne pouvait pas exercer son métier de livreur sans véhicule, car il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal de police pour des faits de roulage.

“Il consommait aussi des stupéfiants, ce qui ne minimise pas sa responsabilité, mais aujourd’hui, c’est un autre homme. Il travaille en prison et fait du sport. Il a une compagne qui est enceinte. Cette future naissance change radicalement sa vie. Il souhaite retrouver la liberté, se réinsérer socialement et se consacrer uniquement à l’éducation de cet enfant”, plaide l’avocat.

Coincé dans la cour du palais

L’ennui, c’est que Yacine s’est fait remarquer à deux reprises lors de la détention. Lors d’une comparution chez le juge d’instruction au palais de justice de Tournai, il a sauté par la fenêtre pour prendre la fuite. Hélas, il s’est retrouvé enfermé dans la cour intérieure du palais. Plus tard, il a tenté de prendre la poudre d’escampette en sautant du véhicule qui attendait d’entrer à la prison de Mons. “L’évasion est un droit et non une faute”, rappelle l’avocat.

Pour Yacine, détenu jusqu’en 2025, Me Benzerfa plaide un sursis probatoire. Me Battistelli a plaidé une mesure de faveur pour Mohamed.

Jugement lundi prochain.