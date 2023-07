Nicolas écope de six ans de prison ferme pour avoir agressé deux jeunes à Mons. Le ministère public craint qu’il finisse par tuer quelqu’un…

Hélas pour eux, les deux garçons ont croisé Nicolas et son fils. Nicolas est un délinquant notoire. Il cumule près de vingt années de prison. Il demande à l’un d’eux une cigarette, le jeune homme refuse et est passé à tabac. Nicolas frappe fort, son fils encore plus fort. Armando et Giuseppe s’en mêlent et cognent Mathieu et Étienne. C’est un bain de sang.

La scène est filmée en partie par les caméras urbaines. On y voit les agresseurs se partager ce que contient une sacoche volée à l’une des deux victimes. Ils se félicitent…

Ils étaient ivres

Renvoyé devant le tribunal pour répondre d’une extorsion, Nicolas a raconté qu’il ne se souvenait plus des faits en raison de son état d’ivresse. Il se souvient seulement que son fils l’a tiré par le bras, déclarant qu’il avait tué Étienne. Les deux autres se réfugient aussi derrière la consommation excessive d’alcool.

Du côté des parties civiles, on parle d’un véritable lynchage. Étienne et Mathieu ont été frappés à la tête, dans le thorax, souffrant de plusieurs fractures lourdes. Étienne a perdu connaissance. Selon le ministère public, Nicolas a même pris un briquet, coincé entre ses doigts, pour frapper et faire mal. “Même après le vol, ils ont continué à frapper et ils ont vidé le contenu d’une bière sur les visages des victimes. Ils ont aussi craché sur elles”, avait raconté le substitut du procureur du roi.

Identifiés sur les réseaux

Ce dernier est particulièrement interpellé par les blessures, qui témoignent de la violence exercée. “Nicolas et son fils ont été identifiés sur les réseaux sociaux. Les autres ont été reconnus sur panel photographique et sur Facebook. L’exploitation des images retirées des caméras urbaines a confirmé qu’ils étaient les auteurs, se prenant même dans les bras après l’agression”, avait ajouté le substitut.

Selon ce dernier, Nicolas était l’instigateur de l’agression, ayant porté le premier coup. Une peine de quatre ans avait été requise, le tribunal s’est montré plus sévère.

Une peine de trois ans, assortie d’un sursis probatoire, a été prononcée contre Armando et Giuseppe, lesquels étaient détenus sous surveillance électronique.