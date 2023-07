Les Amis Réunis d’Estinnes-au-Mont organisent un tournoi de pétanque… avec les pieds

Pratiqué seul ou en équipe, en l’occurrence, ce sera des équipes de deux personnes, le but du jeu est, comme la pétanque traditionnelle, de se rapprocher le plus possible du “cochonnet” en lançant une petite balle en cuir remplie de mousse… avec les pieds.

En plus de ce tournoi qui sera organisé dans la journée de dimanche, les autres activités organisées traditionnellement par la société pour sa ducasse du 21 juillet auront lieu comme d’habitude. “On essaye de contenter tout le monde. Des plus jeunes avec le tournoi de beerpong (avec du coca dans les gobelets pour les plus jeunes, ndlr) et le blind test aux plus âgés avec les soupers traditionnels.”

Rendez-vous donc dès le 21 juillet pour un week-end de folie à Estinnes. Toutes les infos et le programme sur la page Facebook des Amis Réunis d’Estinnes-au-Mont.