Centre : la proposition de Laurent Devin et Michel Di Mattia concernant une offre d’enseignement supérieur plus équilibrée votée au Parlement

Dans une région du centre déjà pas très bien desservie en matière de formation supérieure, la décision de la Helha de délocaliser ses activités louviéroises sur Charleroi est sous-tendue par la proposition des deux députés. “Nous devons réfléchir à des mesures spécifiques pour limiter l’impact de ces fermetures sur le développement social et économique des régions désertées comme dans le Centre. Cette problématique constitue un obstacle à l’objectif de la déclaration de politique communautaire de développer une offre de formation équilibrée et cohérente, en particulier dans les régions à faible taux d’inscription à l’enseignement supérieur.

La proposition de résolution, co-signée par Laurent Devin et Michel Di Mattia et soutenue par Sophie Pécriaux ainsi que le groupe socialiste a été votée lors de la séance plénière du Parlement de la Fédération-Wallonie de ce mercredi.

Ce texte demande au gouvernement d’objectiver l’accessibilité de l’offre actuelle et future de l’enseignement supérieur au regard d’une liste de critères établis ; de renforcer les suivis statistiques par la mise en place de nouveaux indicateurs de parcours d’études, de réussite et de critères socio-économiques ; d’établir, avant la fin de la mandature, une liste de critères favorisant la cohérence et l’équilibre de l’offre d’enseignement supérieur sur tous les territoires et d’accroître les logiques de co-diplomation et l’information des étudiants sur les aides existantes. “Ces demandes s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle procédure tenant compte des zones dites “déficitaires” pour inciter et soutenir les établissements à offrir certains cursus selon les besoins d’une région. Nous rappelons, in fine, contrairement aux critères administratifs actuels prévoyant trois zones, qu’il y a bien quatre bassins de vie en Hainaut : aux côtés de Mons-Borinage, Charleroi et la Wapi, il y a aussi le Centre !”