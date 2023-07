Le “Precious Time Museum” s’apprête à ouvrir ses portes à Mons : sortez vos téléphones et alimentez votre compte Instagram !

Pareil événement a déjà séduit New-York, Los Angeles, Dubaï, Paris, Barcelone ou encore Budapest. À Mons, il s’agira en revanche d’une grande première. “Le centre des Congrès est avant tout un lieu d’événements d’affaires. Les Montois n’ont de ce fait jamais réellement eu l’occasion de s’approprier les lieux”, explique François Grimoin, business manager pour le WCCM et artiste ayant construit les décors.

Une expérience unique et immersive

Juillet et août étant des mois plus creux d’un point de vue conférences et congrès, l’espace était totalement disponible. “Nous sommes dans la dernière ligne droite des préparatifs. Cela fait trois semaines que l’on ne dort plus… Ou qu’on le fait avec une perceuse à la main (rires) ! C’est quelque chose de totalement fou et décalé, qui incitera les gens à vivre l’instant présent.” Pour Fabienne De Brabanter, executive director et metteur en scène, il s’agit de proposer au public une expérience totalement unique et immersive.

”Dès son entrée dans le musée, le spectateur est plongé dans le monde d’Instagram. Les décors sont colorés, inversés, irréels,… Ils pourront se photographier dans les box de nos partenaires et seront invités à partager tout de suite leurs photos. Des jeux-concours, avec par exemple un voyage à la clé, seront proposés. Il y aura aussi des jeux interactifs pour tester son QI, des illusions d’optique ou encore des pièces secrètes.”

Profiter de l'instant présent

Quelques dizaines de photos plus tard, le public sera invité à délaisser son téléphone afin de vivre l’instant présent. “Il sera invité à se recentrer sur ce qui compte, et plus précisément sur l’instant présent. Le temps est précieux et on espère qu’en sortant du musée, il se dira qu’il est au premier jour du reste de sa vie et qu’il peut réaliser tous ses rêves”, détaille encore la directrice.

Un retour à la réalité qui se clôturera par un moment convivial et d’échange dans un bar/restaurant éphémère misant sur les produits bios et majoritairement locaux. Le musée ouvrir ses portes le 7 juillet prochain et sera accessible à tous du lundi au jeudi de 10 heures à 18 heures, du vendredi au samedi de 10 heures à 20 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures pour un prix de 10 euros (gratuit pour les moins de 6 ans). Si le succès est au rendez-vous, le musée pourrait bien rouvrir ses portes l’an prochain.