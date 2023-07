500 élèves vont faire le Tour du Centre à vélo : “C’est un peu leur Tour de France”

Ce lundi matin c’est à Binche que le départ était donné avec 58 élèves des écoles communales de Waudrez, de Ressaix, de Péronnes-Village et Péronnes-Charbonnage qui ont rallié le Collège de Bonne-Espérance. “Toute l’année, les élèves ont été formés à la conduite à vélo par l’asbl Pro Velo et on en parle beaucoup en classe aussi grâce au Tour de France qui est passé par Binche l’année dernière”, nous explique Mme Mélina, institutrice en 5e primaire à Péronnes-Charbonnage. “Binche commence à se doter de plus en plus de pistes cyclables donc il est important de les sensibiliser à la pratique du vélo sur les voiries publiques. En plus, il s’agit d’une belle journée pour eux avec de chouettes rencontres en perspective.”

Comme un Tour de France

Un des objectifs de ce Tour du Centre est aussi de combler quelque peu les jours blancs qui se déroulent durant la dernière semaine de cours. “À Binche, toutes les classes concernées ont suivi la formation de Pro Velo sur la pratique du vélo mais aussi sur le Code de la route et aujourd’hui, c’est un peu l’exercice pratique, la conclusion de cette formation”, complète Laurent Devin, président de Centropôle et bourgmestre de Binche. “On va donc relier les douze communes de la région du Centre avec ces élèves. C’est un peu leur Tour de France. L’année dernière, la première édition du Tour du Centre avait bien fonctionné à l’occasion du passage du Tour de France chez nous. Les enfants ont adoré sortir de leur école et donc, on s’est dit qu’on renouvellerait l’opération cette année.”

58 élèves sont partis de Binche mais au total, il seront à peu près 500 à participer au Tour du Centre. ©Thomas Donfut

Au départ de Binche, donc, les 58 élèves se sont rendus jusqu’au Collège de Bonne-Espérance où ils ont été relayés en direction de La Louvière. De là, d’autres élèves sont partis en direction du Roeulx et l’école Georges Price. Ensuite, direction Soignies et l’école de Thieusies puis Ecaussinnes avant de terminer la journée à Braine-le-Comte.

Mardi, des élèves issus des six autres communes formant Centropôle à savoir Seneffe, Manage, Morlanwelz, Chapelle-lez-Herlaimont et Anderlues se relaieront pour terminer ce Tour du Centre à… Binche.