Trivières : une chambre froide toute neuve pour l'asbl Les Petits Paniers du Coeur qui distribue 200 colis alimentaires par semaine

Un accord a en effet été passé avec les différents fournisseurs. "Ils disposent d'une clé de nos locaux et peuvent, dès qu'ils disposent de denrées, des légumes par exemple, les déposer directement dans la chambre froide. Cette dernière nous permet en outre de conserver beaucoup plus de produits frais qu'auparavant. Lorsque nous nous fournissions en légumes au Delhaize par exemple, nous devions en laisser là-bas par manque de place."

Une meilleure collaboration

En octobre 2022, alors que l'asbl célébrait ses 10 ans, la moyenne de colis alimentaire par semaine était de 160 à 180 par semaine. Elle est aujourd'hui montée à 200. Un chiffre dû aux différentes crises subies ces dernières années et qui s'était élevé, durant la crise sanitaire, à plus de 300 colis par semaine. "Nous ne sommes évidemment pas la seule asbl qui distribue des denrées alimentaires mais ce que nous souhaiterions, c'est une meilleure collaboration entre les différents organismes et, même, entre les communes avoisinantes. Ce pour éviter que nous soyons en concurrence et qu'il y ait une meilleure concertation entre nous. On pourrait ainsi bénéficier de l'expérience des autres."

Présent lors de l'inauguration de la nouvelle chambre froide ce vendredi, Jacques Gobert a indiqué qu'une "réunion entre les différentes associations concernées par les dons alimentaires serait envisageable."