MISE À JOUR : Le procès a été reporté au mois d'octobre

Les images de son accident ont fait le tour du monde ! Et tout le monde se souvient encore d’avoir vu sa voiture décoller, comme celle de Fantomas, pour percuter de plein fouet le hall omnisports de Flémalle avant d’atterrir en plein milieu du terrain, là ou s’entraînaient de jeunes basketteuses.

Ce jeudi, Sofian Kiyine, le conducteur de la voiture volante, joueur de foot professionnel, comparaîtra devant le tribunal de police pour y répondre de ses actes. À ce titre notons que si le joueur a été sérieusement blessé, il n’a, par miracle, touché aucune des personnes présentes dans le hall omnisports.

L’accident est survenu le 30 mars dernier, Sofiane Kiyine, seul à bord de sa Mercedes, a percuté à pleine vitesse le rond-point avant de s’envoler sur plusieurs mètres et de terminer sa course dans le hall omnisports.

Alcoolémie

Blessé, il avait dû être désincarcéré et transporté à l’hôpital. Des analyses toxicologiques ont permis de montrer que le milieu de terrain de 25 ans avait 1,6 gramme d’alcool dans le sang. En outre, les premières estimations réalisées durant l’enquête ont fait état d’une vitesse d’environ 140 km/h alors que la vitesse est limitée à 90 km/h.

Interrogé quelques jours plus tard par les enquêteurs de la police de Flémalle sur les causes de l’accident, le milieu de terrain d’OHL avait expliqué avoir consommé deux ou trois boissons alcoolisées avant de reprendre le volant et d’être victime d’un malaise.

"Psychologiquement, mon fils est très touché", avait alors expliqué le papa de Sofian dans nos colonnes. "Il se rend compte du miracle qui s'est joué pour lui, et surtout pour les autres. Il pleure en pensant qu'il aurait pu blesser ou tuer des enfants !"

Jeudi, le footballeur pourra sans doute donner sa version des faits et sera fixé sur son sort dans les prochaines semaines.