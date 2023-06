Binche : les travaux de la chaussée Brunehault sont terminés, la piste cyclable est prête !

Les travaux, qui ont démarré le 6 mars 2023 et coordonnés par le SPW, responsable du projet, ont consisté en la sécurisation de la piste cyclable existante ainsi qu’à son extension jusqu’au rond-point UNESCO. “Désormais, les cyclistes pourront profiter d’une piste de deux mètres de large permettant le passage des vélos dans les deux sens, couplée à la réalisation d’un trottoir à destination de la mobilité piétonne. Binche se revendique comme “une Ville de vélo” et l’aménagement de la chaussée Brunehault représente un jalon important dans les efforts de la Ville de Binche pour promouvoir la pratique du vélo comme moyen de déplacement quotidien. Elle offrira aux cyclistes un itinéraire sécurisé, favorisant ainsi une expérience agréable et pratique pour tous les usagers de la route.”

En outre, la circulation des véhicules a également pu reprendre dans les deux sens de façon tout à fait normale dès ce mercredi alors qu’elle a longtemps été limitée à un sens de circulation. “La Ville de Binche s’est engagée à investir dans l’expansion des infrastructures cyclables afin de répondre aux besoins croissants de ses citoyens. En plus de la piste cyclable à la Chaussée Brunehault, d’autres projets sont prévus dans les mois à venir pour étendre le réseau existant. Ces initiatives comprendront des itinéraires cyclables supplémentaires, des pistes protégées et des améliorations de la signalisation pour garantir la sécurité et le confort des cyclistes.”

Parmi ces projets, celui, en cours, du prolongement de la N55 qui mène vers la route de Charleroi. Depuis quelques semaines en effet, les bulldozers s’attellent à la confection d’une piste cyclable qui se trouvera non pas sur la route mais bien en bordure des champs.