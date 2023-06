Drame de Strépy : “les derniers devoirs d’enquête, dont l’analyse de la BMW, sont en passe d’être finalisés”

Devoirs complémentaires

Ces derniers ne veulent rien laisser au hasard de manière à être le plus précis possible. “Des devoirs complémentaires ont été demandés aux médecins légistes pour tenter d’identifier précisément la position des victimes au moment de l’impact sur chacune d’elles.”

En outre, pour avoir tous les éléments en leur possession, les enquêteurs ont procédé à une enquête de moralité de Paolo Falzone en interrogeant ses proches à charge et à décharge et cette enquête est terminée. “Le P.V. complet d’exploitation du GSM vient d’être versé au dossier et le P.V. complet des dégâts du véhicule est sur le point d’être également versé au dossier suite aux échanges avec les autorités allemandes.”

La date de la prochaine audience à la Chambre du Conseil est prévue pour la mi-juillet. Lors du dernier passage de Paolo Falzone devant la Chambre du Conseil, ce dernier avait obtenu la détention sous bracelet électronique. Le Parquet avait cela dit fait appel de cette décision. Un appel suivi par la Chambre des mises en accusation au plus grand soulagement des proches des victimes qui s’attendent tout de même à un scénario similaire lors de la prochaine échéance. “Cette décision nous laisse en tout cas quelques semaines de tranquillité mais on sait que ce n’est que provisoire. Car d’ici deux mois, ça va recommencer”, nous avait confié, lucide, Nicola D’Andrea, frère de Fred. “Tous les deux mois et probablement jusqu’au procès, l’angoisse revient. Ce sont toujours des moments difficiles à vivre car même quand on essaye d’aller mieux, on est replongé régulièrement dedans et ce n’est pas évident.”