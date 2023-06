La Louvière : elle avait enterré vivant quatre chiots dans un pot de fleurs, elle sera poursuivie en correctionnelle

La SPA avait alors dénoncé les faits, lancé un appel aux dons et porté plainte auprès de l’unité verte de la police de La Louvière. L’appel aux dons avait à l’époque rapporté près de 1800 euros ce qui permettait de couvrir une partie des frais d’avocat éventuels. Quatre ans plus tard, l’affaire passait ce mercredi devant la chambre du conseil de Charleroi qui a décidé de porter l’affaire en correctionnelle. La dame, qui avait à l’époque eu le culot de réclamer le chiot survivant, sera donc poursuivie pour cette infraction de 2e catégorie et pour laquelle elle risque de la prison et une amende pouvant aller jusqu’à un million d’euros.

Cette affaire ressemble fort à ce qui s’est déroulé la semaine dernière dans une commune du Borinage où les corps de 77 chats et chiens avaient été retrouvés congelés dans une habitation.

La date de la prochaine audience n’est pas encore connue.