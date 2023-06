Un jeune de 22 ans créé son propre studio d’enregistrement à Binche

À son actif, Arno a déjà la réalisation de nombreux clips musicaux mais aussi des publicités. “Avoir mon propre studio d’enregistrement professionnel, c’était un rêve et j’ai enfin pu le réaliser.”

Pour la petite histoire, le studio d’enregistrement d’Arno se trouve dans le bâtiment de la friterie l’Excellence. “Ce bâtiment est en réalité une ancienne banque et mon studio est situé… dans l’ancien coffre-fort. Ce qui fait que l’insonorisation est totale, quasiment “naturelle” et idéale pour pouvoir travailler dans ce domaine. J’avais mis un peu d’argent de côté et j’ai décidé de l’investir dans ce studio qui propose tout ce dont un musicien a besoin pour se lancer dans la musique.”

La spécialité d’Arno, ce sont les sons urbains. “Mais je suis ouvert à tout style de musique bien que je manque peut-être de place pour accueillir un groupe de rock par exemple et ses nombreux instruments. Ce que je préfère, c’est la réalisation de clip. J’en ai déjà réalisé une soixantaine depuis deux ans. Je travaille principalement avec des artistes de la région mais je rêverais de bosser avec les Français.”

Pour plus d’informations contactez Arno via la page Facebook d’Urad.