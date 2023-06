De l’éco-pâturage à l’école du Bois du Roi à Leval, une première qui pourrait en appeler d’autres

Les moutons seront sous la surveillance étroite, une fois par semaine, de la société montoise Ecopré qui prône l’éco-pâturage et qui a déjà en charge une quarantaine de prairies similaires dans la région. “L’éco-pâturage est une technique différenciée d’entretien des espaces verts”, explique Xavier Carliez, de la société Ecopré. “À la place des machines, on met des petits ruminants pour entretenir les espaces vers de façon naturelle. Ça peut être des moutons, des vaches, des chèvres, pour les terrains un peu plus difficile ou même des oies.”

Des moutons de Ouessant

En l’occurrence, à Leval, ce sont des moutons de Ouessant qui sont utilisés. “C’est une race qui, naturellement, est très petite et s’est nanifiée au fil du temps. Ils seront sept dans un premier temps mais en fonction des conditions météo et des saisons, leur nombre pourra varier. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c’est sa dimension pédagogique puisque le terrain se trouve juste derrière une école. Des animations pourraient être envisagées auprès des plus petits notamment pour leur expliquer ce qu’est un mouton ou une chèvre par exemple.”

En outre, les températures extrêmes que l’on peut connaître en hiver ou en été ne perturberont aucunement cette race de mouton. “Ils sont très résistants aux températures basses et tout ce qu’il leur faut en cas de canicule, ce sont des points d’ombre. Par contre, il faut bien surveiller leur apport en eau qui peut geler en hiver.”

10 000 euros

Pour la Ville, même si l’opération aura coûté 10 000 euros (6 000 pour la sécurisation de la parcelle, 4 000 pour l’entretien annuel des moutons), c’est du win-win et cela pourrait se développer ailleurs. “Il s’agit d’une opération pilote qui durera un an. On estimera alors sa perspicacité et il se pourrait que d’autres espaces soient entretenus de la même manière dans le futur comme par exemple, les abords des remparts”, conclut Laurent Devin, bourgmestre.

”Attention par contre, pour ceux qui seraient tentés de leur donner à manger, il faut l’éviter à tout prix car une nourriture inappropriée pourrait les tuer”, rappelle Kevin Van Houter. “Ils ont assez à manger avec les herbes qu’ils trouveront dans la prairie.”