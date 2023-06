La barrière de la rue scolaire de Seneffe endommagée par un poids lourd dans une rue interdite aux plus de 7,5 tonnes : “un comportement inadmissible”

Les automobilistes ainsi déviés, au lieu de suivre les indications de la déviation ou encore, simplement, le Code de la route et les panneaux spécifiquement mis en place, se contentent de suivre leur GPS et tôt ou tard, un accident devait arriver. “Le camion a touché la base de la barrière et y a causé des dommages importants qui font qu’elle n’est plus fonctionnelle. Nous attendons encore une estimation de la durée de réparation et nous espérons qu’elle pourra de nouveau être opérationnelle avant la fin de l’année scolaire. En attendant, nous mobiliserons des moyens humains pour que la rue scolaire puisse perdurer tout de même.”

Le camion en question a en outre été repéré par du personnel de l’école et a pu être identifié. “Nous allons porter plainte auprès de la police et espérons un dédommagement,” conclut l’échevin.