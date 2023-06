La pollution de la Samme à Seneffe due à des travaux d'égouttage : "Ce n'est que temporaire"

La semaine dernière, l'eau de la Samme, qui longe le canal à Arquennes, était trouble. La faute à des travaux d'égouttage rue de Chèvremont. Des travaux effectués par des sous-traitants pour IDEA et la SPGE. Si, dans un premier temps, l'origine de cette pollution était restée floue, on en sait désormais un peu plus. "Renseignements pris, il s'agit des conséquences d'un problème rencontré par les ouvriers au moment du passage de l'égout sous le canal", nous explique Michel Scheys, échevin de l'Environnement à Seneffe qui a reçu ces informations via l'IDEA. "Ils ont connu des soucis techniques lors de la création du trou et y ont rencontré plus d'eau qu'escompté. Ces soucis ne leur ont pas laissé le choix de devoir déverser du sable et des graviers dans la Samme après y avoir créé un bac de rétention dont l'étanchéité n'était pas optimale a priori."