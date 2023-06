75 animaux retrouvés congelés dans le Borinage par la SPA de La Louvière : “les inspecteurs du Bien-être Animal n’avaient jamais vu ça”

Dans les sacs retrouvés dans plusieurs congélateurs, les vétérinaires de la SPA ont retrouvé des chats adultes, des chatons et même des fœtus. “Certains étaient déjà dans un état de décomposition lorsqu’ils ont été congelés. Les inspecteurs du BEA qui sont intervenus nous ont avoué n’avoir jamais vu ça et les policiers qui sont restés avec nous durant le “décompte” étaient sous le choc.”

Les grands moyens

En fait, pour cette opération, les grands moyens avaient été déployés car une soixantaine de chats avaient été signalés. “Et lorsque les inspecteurs sont arrivés, il n’y en avait plus qu’une vingtaine. Cela a donné la puce à l’oreille aux inspecteurs qui ont alors fouillé la maison et donc, les congélateurs.”

En outre, 25 chats ont été saisis sur place et dispatchés entre plusieurs refuges dont 5 à la SPA. “Les chats survivants étaient en très mauvais état et souffraient de diverses pathologies. On voit clairement qu’ils étaient maltraités là-bas et on comprend mieux aussi l’état dans lequel certains chats retrouvés congelés étaient. A priori, leur environnement là-bas c’était l’apocalypse avec de nombreux déchets partout ainsi que des tas de déjections. Bref, c’était l’horreur totale et il est difficile d’imaginer un comportement pareil.”