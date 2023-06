Opération de contrôle à Binche : “les automobilistes sont encore trop nombreux à ne pas porter la ceinture de sécurité”

Sur les 48 personnes invitées à tester la voiture-tonneau, Quatre n’ont pas voulu passer dans la voiture-tonneau et se sont vus infliger une amende. “D’ordinaire je la mets toujours mais ici, j’étais pressé et j’ai oublié”, nous a confié Vincent qui a accepté l’expérience de la voiture-tonneau plutôt que de payer l’amende. “C’est certain que ça fait réfléchir et, quand on n’a jamais été dans un accident de ce type, on ne se rend pas compte de l’importance que peut avoir la ceinture de sécurité.”

Car, lorsqu’on ne porte pas sa ceinture, on ne le répétera jamais assez, le risque de séquelles physiques augmente dramatiquement. “Déjà, en ne portant pas sa ceinture, on risque d’être éjecté du véhicule et lorsqu’on sait que l’on peut peser jusqu’à 40 fois son poids lorsqu’on roule à du 120 km/h”, explique Christophe Dauchot, agent de police de la cellule éducation et prévention à la sécurité routière qui travaille sur tout le Hainaut. “Un homme éjecté de sa voiture à cette vitesse pèserait environ deux tonnes. Vous imaginez les dégâts que cela peut faire… Les objets qui se trouvent dans l’habitacle et qui ne sont pas non plus correctement attachés peuvent aussi se révéler mortels pour l’être humain, même à plus faible vitesse.”

À l’arrière aussi

Et ce, quel que soit l’endroit où on se trouve dans la voiture. “Une personne pas ou mal attachée qui se trouve à l’arrière peut en cas de choc violent faire beaucoup de dégâts sur d’autres personnes qui, quant à elles, seraient bien attachées. Il faut aussi être bien attaché. Porter la ceinture sous l’aisselle ou sans la ceinture ventrale est aussi dangereux que ne pas la porter du tout.”

Bref, lorsqu’on porte sa ceinture, on augmente son pourcentage de survie lors d’un accident. “Cette infraction est encore trop souvent constatée sur nos routes, d’où l’importance de ce genre d’opération de sensibilisation”, nous a confié Laurent Raspe, chef de corps de la zone de Binche-Anderlues-Lermes. “Qu’ils soient adultes ou enfants, ils sont encore nombreux à ne pas porter la ceinture par lassitude ou par négligence donc il nous semblait utile de rappeler à tous les conducteurs son importance.”

En plus des quatre PV rédigés pour non-port de la ceinture, un PV pour la taxe de circulation non payée, un autre pour contrôle technique pas en ordre et quatre pour GSM au volant ont été rédigés durant l’opération matinale.