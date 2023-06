Strépy-Bracquegnies : “Le Mineur” sélectionnée parmi les 25 œuvres de streetart les plus populaires à travers le monde

Il y a quelques jours, nous annoncions le fait que la deuxième œuvre de streetart de Leon Keer était terminée. Terminée quant à elle depuis plusieurs semaines déjà, l’œuvre “Le Mineur” du duo hollandais Telmo/Miel, qui figure sur un des bâtiments de la Résidence Mécanique de Strépy-Bracquegnies, rue Joseph Wauters, fait partie des 25 œuvres de streetart les plus populaires du mois de mai à travers le monde. C’est en tout cas le site de référencement “Street Art Cities” qui le dit selon un classement mensuel qui est établi par la plateforme sur base des sondages réalisés sur Instagram auprès de leur audience mondiale. “Pour nous, c’est une belle reconnaissance et la preuve que nous allons dans le bon sens dans cette politique d’embellissement de la cité”, nous a confié Noémie Nanni, échevine et présidente de Centrissime qui coordonne le projet.