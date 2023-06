Belgique : comment évolue la population dans les communes de Wallonie depuis 25 ans

De 11.584.008, la population belge est passée à 11.697.557 en un an, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. En cause, l’immigration internationale, encore plus forte depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a vu plus de 116.000 nouveaux arrivants posés leur valise en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre au cours de l’année écoulée.